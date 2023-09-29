Kredi kartı kullananlar dikkat! 1 Ekim'den sonra yüzde 100 faiz dönemi başlıyor

Kredi kartı son dönemlerde hayatımızın vaz geçilmezlerinden biri haline geldi. Neredeyse artık kimse nakit para taşımazken, giderek zorlaşan ekonomik şartlar sebebiyle kredi kartı kullanımı katlanarak artıyor. Kredi kartı kullanımını sınırlandırmak için bazı önlemler hayata geçiriliyor. Özellikle gecikme faizlerinde yapılan artışla birlikte yüzde 100'e yakın faiz oranları uygulanacak.

Kredi kartı zaman zaman hayat kurtarabiliyor. Ancak bilinçsiz ve aşırı kullanımı hem hane bütçesine hem de ülke ekonomisine ciddi zararlar veriyor. Hiç ödemeyecek gibi kredi kartı kullanarak alışveriş yapanlar, ay sonunda kabarık ekstreleri görünce pişmanlık yaşasa da son pişmanlık fayda etmiyor.

Bunun yanında alışveriş çılgınlığını körükleyen yüksek kredi kartı limitleri de ihtiyaç harici alışverişin en büyük nedenlerinden biri. Bu durum da arz talep dengesinde ciddi sorunlara yol açarak enflasyonun yukarı yönlü hareketine neden olarak ülke ekonomisini etkiliyor.

Seçimlerin ardından Türkiye enflasyonla mücadele kapsamında ekonomide kemer sıkma politikasına geçti. Bu kapsamda Türk lirasının değer kaybını önlemek adına Türkiye Cumhuriyet merkez bankası üst üste faiz artırım kararları aldı. Söz konusu artışlarla birlikte kredi ve kredi kartı faiz oranları da ciddi manada yükseldi.

Asgari Turarı Ödemek Faize Engel Değil

Kredi kartı kullananların büyük çoğunluğu ay sonunda ödenmesi gereken asgari tutarı ödeyerek ayı geçirmeyi tercih ediyor. Ancak bu durum son faiz artırımlarıyla birlikte size ciddi oranda bir faiz yükü getirecek. Ay sonunda kredi kartı borcunuzun asgari tutarını ödemeniz halinde, geriye kalan borca faiz işlemeye devam edecek. Bugüne kadar yüzde 23,4 olan asgari ödeme faiz oranı 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren yüzde 65 olarak uygulanacak.

Kredi Kartı Borcunu Ödemeyenlerin Borcu Katlanacak

Kredi kartı borcunuzun gecikmeye girmemesi ve hacize kadar giden bir süreçle karşı karşıya kalmamak için en az asgari tutar kadar ödeme yapmak gerekiyor. Bu ödemenin yapılmaması durumunda ise faiz yükü giderek artıyor. Şimdiye kadar yüzde 29,2 olan faiz oranı, 1 Ekim 2023'ten sonra yüzde 72 olarak uygulanacak.

Nakit Avans Borcuna İki Kat Faiz

Kredi kartları acil nakit ihtiyacı duyan kullanıcılar için nakit avans kullanma fırsatı sunuyor. Ancak kredi kartından nakit avans çekilmesi durumunda çok dikkatli olunmalı. Kredi kartı aracılığıyla nakit avans kullananların özellikle 1 Ekim'den sonra borçlarını günü gününe ödemesi gerekiyor. Aksi takdirde ödenmeyen nakit avans borçlarına tam yüzde 92,64 faiz uygulanacak.