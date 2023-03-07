Kraliçe dizisinin afişi görücüye çıktı!

Kraliçe Kanal D’nin iddialı yeni dizilerinin başında geliyor. “Yok aslında yeni sayfa falan filan… Yeniden başlamak var” sloganıyla çekilen dizinin ilk afişi yayınlandı.

Burcu Özberk, Gökhan Alkan, Selin Şekerci ve Özgün Karaman’ın başrollerini paylaştığı dizi, ülkenin en ünlü basketbolcularından Ateş Akça’nın adının büyük bir tecavüz skandalına karışması ve ardından yaşanan olayları konu alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Ayşe Akın, Selin Işık, Serhat Parıl, Afra Karagöz, Enez Koçak, Ecenaz Üçer, Ege Semih Erken, Melis Özçimen, Caner Nalbantoğlu, Merve Honca, Ferhat Yılmaz, Gülşehri Mina Kekeç, Umut Kaplıca ve Cihat Tamer de yer alıyor.