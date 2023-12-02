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Koronavirüs geçiren Hülya Avşar: Hamileymişim, gözlerim de kahverengiymiş!

Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, hastalığı atlatarak karantina sürecini tamamladı. Önceki gün, kızı Zehra ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile birlikte Tarabya'da görüntülendi. Hülya Avşar, ayaküstü muhabirlerle yaptığı konuşmada, "Karantina sürecinde kendi üzerinizde keşfettiğiniz bir özellik oldu mu?" sorusuna verdiği cevapla gülümsemelere neden oldu.

Koronavirüs geçiren Hülya Avşar: Hamileymişim, gözlerim de kahverengiymiş!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-12-2023 11:33

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, geçtiğimiz hafta Koronavirüs'e yakalanmıştı. Önceki akşam, karantina sürecinin sona ermesiyle birlikte kızı Zehra ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile sıkça ziyaret ettiği Tarabya'daki bir balıkçıda görüntülendi.

Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlamaktan kaçınmayan 60 yaşındaki Avşar Kızı, karantina deneyimini paylaştı. "Çok zor bir hafta geçirdim" diyen ünlü isim, öksürük ve burun akıntısı yaşadığını belirtti. Avşar, "Hâlâ öksürüğüm devam ediyor. Kas ağrılarımda olmadı ama yoğun bir öksürük ve burun akıntısı oldu. Çok ağır geçti. Herkes çok dikkat etsin. Hastalık geçti zannederek bir kaç defa spor yaptım. Tekrar nüksetti. Daha doğrusu benim 15 gün sürmesinin sebebi dayanamayıp spor yapmam. Spor yapıyor olmanın avantajını da çok yaşadım. Spor yapmayan bir çok arkadaşım çok ateşli ve ağır geçirdi. Bu yüzden spor çok önemli." diye konuştu.

Avşar, hastalık nedeniyle ertelenen sahne programlarını ileri bir tarihe aldıklarını ve hayranlarını yılbaşında sahnede göreceğini söyledi. Gazetecilerin "Karantina sürecinde kendinizde keşfettiğiniz bir özelliğiniz oldu mu?" sorusuna ise "Evet, hamileymişim. Ve gözlerim kahverengiymiş" diyerek espri yaptı.

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