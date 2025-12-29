Korku Dolu Dakikalar! Ünlü Oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun Kafasına Kapı Düştü

Oyuncu Aslı Bekiroğlu tiyatro sahnesinde kaza geçirdi! "Sil Baştan" oyunu sırasında kafasına dekor kapı düşen Bekiroğlu'nun sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Korku Dolu Dakikalar! Ünlü Oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun Kafasına Kapı Düştü
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-12-2025 09:01

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, başrolünü üstlendiği "Sil Baştan" adlı tiyatro oyununun temsili sırasında korku dolu anlar yaşadı. Oyunun en heyecanlı yerinde yaşanan dekor kazası, hem oyuncu arkadaşlarını hem de seyircileri şoka uğrattı.

Oyunu Yarıda Bırakmadı

Sahnedeki dekor parçalarından biri olan ağır bir kapı, henüz belirlenemeyen bir sebeple yerinden çıkarak aniden Bekiroğlu’nun başına düştü. Salonda çığlıkların yükselmesine neden olan bu talihsiz kazaya rağmen, güzel oyuncu büyük bir profesyonellik örneği sergiledi. Acısına rağmen oyunu kesmeyen Aslı Bekiroğlu, rolünü sonuna kadar tamamlayarak seyirciden büyük alkış aldı.

"İyiyim, İyi Olacağım"

Yaşanan olayın magazin gündemine bomba gibi düşmesinin ardından, hayranları Bekiroğlu’nun sağlık durumunu merak etmeye başladı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak yüreklere su serpen ünlü oyuncu, sağlık durumunun kontrol altında olduğunu şu sözlerle duyurdu:

"İyiyim, iyi olacağım. Merak eden, soran herkese teşekkürler."

Tiyatroseverlerden Destek Yağdı

Kazanın ardından sosyal medyada Aslı Bekiroğlu'na destek mesajları yağdı. Takipçileri, oyuncunun sahne disiplinine ve işine olan saygısına övgüler yağdırırken, "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.

