Korkma Ben Yanındayım'ın yayın tarihi açıklandı!

NOW’ın, MedYapım imzalı yeni dizisi Korkma Ben Yanındayım’ın yayın tarihi belli oldu.

Korkma Ben Yanındayım'ın yayın tarihi açıklandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-03-2024 09:46

MedYapım tarafından hazırlanan NOW platformunun yeni dizisi Korkma Ben Yanındayım'ın yayın tarihi belli oldu.

Son tanıtımlarıyla dikkat çeken bu aile draması, izleyicilere duygusal anlar yaşatacak. Dizinin 9 Mart Cumartesi günü ekranlara geleceği duyuruldu.

Korkma Ben Yanındayım'ın yönetmenliğini Merve Çolak üstlenirken, senaryo Erkan Birgören'e ait. Kadroda Şevket Çoruh, Günay Karacaoğlu, Murat Aygen, Nilsu Berfin Aktaş, Didem Balçın, Eren Ören, Serhat Özcan, Erdem Kaynarca, Doğaç Yıldız, İpek Türktan gibi başarılı isimler yer alıyor.

İnci'nin (Nilsu Berfin Aktaş) hikayesini anlatan dizi, Ulusözler Koleji'nin burslu öğrencisi olan İnci'nin, okul sahibinin oğlu Mert'ten (Eren Ören) hamile kalmasıyla başlıyor. Bu olay, İnci'nin ailesi ve Mert'in ailesi arasında büyük bir değişime yol açar. Bebeğin doğmasıyla birlikte, gençlerin ve ailelerinin hayatı sonsuza kadar değişir.

Korkma Ben Yanındayım, 9 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de NOW platformunda izleyiciyle buluşacak!

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