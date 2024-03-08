MedYapım'ın imzasını taşıyan yeni dizisi Korkma Ben Yanındayım'ın afişi yayınlandı ve dikkat çeken tanıtımlarının ardından 9 Mart Cumartesi günü ekranlara gelecek olan dizi, seyircilere sıcacık bir aile draması vaat ediyor.

Yönetmenliğini Merve Çolak'ın üstlendiği ve senaryosunu Erkan Birgören'in kaleme aldığı merakla beklenen dizi, Şevket Çoruh, Günay Karacaoğlu, Murat Aygen, Nilsu Berfin Aktaş, Didem Balçın, Eren Ören, Serhat Özcan, Erdem Kaynarca, Doğaç Yıldız, İpek Türktan gibi başarılı isimlerden oluşan zengin bir kadroya sahip.

İzleyicilerle buluşmaya hazırlanan dizi, ailesinin gözbebeği İnci'nin hikayesini konu alıyor. İnci, Ulusözler Koleji'nin burslu öğrencisidir ve sınıf arkadaşı olan okul sahibinin oğlu Mert'ten hamile kalır. Bu olay, İnci'nin ailesi ve Mert'in ailesinin hayatlarını kökten değiştirecektir. İnci'nin hamileliğiyle birlikte, gençlerin ve ailelerinin yaşadığı zorluklar ve değişen hayatları dizinin merak uyandıran konusu arasında yer alıyor.

Korkma Ben Yanındayım, 9 Mart Cumartesi gününden itibaren her cumartesi saat 20.00'de NOW'da izleyiciyle buluşacak.



