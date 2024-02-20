"Korkma Ben Yanındayım" İlk Tanıtımı İzleyiciyle Buluştu

Dizinin kadrosunda; Şevket Çoruh, Günay Karacaoğlu, Murat Aygen, Nilsu Berfin Aktaş, Didem Balçın, Eren Ören, Serhat Özcan, Erdem Kaynarca, Doğaç Yıldız, İpek Türktan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Hikaye, Ulusözler Koleji'nin burslu öğrencisi İnci'nin (Nilsu Berfin Aktaş), sınıf arkadaşı Mert'ten (Eren Ören) hamile kalmasıyla başlıyor. Bu beklenmedik olay, iki gencin ve ailelerinin hayatlarını derinden etkileyecek ve büyük bir değişime yol açacaktır. İnci'nin annesi Seher (Günay Karacaoğlu) ve babası Selahattin (Şevket Çoruh), kızlarının geleceği için mücadele ederken, Ulusözler Koleji'nin sahibi Turgut (Murat Aygen) ve eşi Aylin (Didem Balçın) ise kendi aile düzenlerini korumaya çalışırken bir yandan da evlatlarının geleceği için endişelenmektedirler.

"Korkma Ben Yanındayım" dizisi, henüz doğmamış bir bebeğin, iki genç ve ailelerinin üzerinde estireceği rüzgarı konu alıyor. Dizinin heyecanla beklenen ilk bölümü, çok yakında NOW platformunda izleyicilerle buluşacak.