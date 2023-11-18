Kopuk dizisinin setinden ilk kareler

“Kopuk” adlı dizinin çekimleri başladı. FOX kanalında yayınlanacak olan dizi, başrol oyuncularından Kaan Yıldırım ve Seray Kaya ile Tarlabaşı'ndaki çekimlerden paylaşılan fotoğraflarla merak uyandırıyor. Koray Kerimoğlu'nun yönettiği dizi, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Başrollerde Kaan Yıldırım (Ferhan), Biran Damla Yılmaz (Sera), Seray Kaya (Müjde), Mustafa Açılan (Tan), Sarp Akkaya (Faruk), Engin Alkan (Bumin), Kadir Çermik (Ziya), Melisa Doğu (Perihan), Evliya Alkan (Damat Erdem), Sahra Şaş (Nihal), Merve Çağıran (Gonca), Edip Tepeli (Bili), Cem Söküt (Cüneyt), Umut Kaya (Erdal), Hakan Çelebi (Nazif), Hakan Yufkacıgil (Lastik Muarrem), Güneş Hayat (Naciye) ve Cansu Tuman (Yasemin) gibi isimler yer alıyor.