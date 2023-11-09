Advert

Kopuk dizisinin ekibi okuma provasında buluştu

FOX'un Medyapım imzalı dizisi Kopuk'un oyuncu kadrosu okuma provasında ilk kez bir araya geldi.

Kopuk dizisinin ekibi okuma provasında buluştu
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 09-11-2023 17:13

Kopuk dizisinin cuma günü sete çıkması bekleniyor. FOX’ta seyirciyle buluşacak olan dizide modern bir Robin Hood hikâyesi televizyona aktarılacak. Koray Kerimoğlu‘nun yöneteceği ve eğlenceli karakterleriyle dikkat çeken dizinin oyuncuları okuma provasında buluştu.

Dizide başlıca rolleri Kaan Yıldırım (Ferhan), Biran Damla Yılmaz (Sera), Seray Kaya (Müjde), Mustafa Açılan (Tan), Sarp Akkaya (Faruk), Engin Alkan (Bumin), Kadir Çermik (Ziya), Melisa Doğu, (Perihan), Evliya Alkan (Damat Erdem), Sahra Şaş (Nihal), Merve Çağıran (Gonca), Edip Tepeli (Bili), Cem Söküt (Cüneyt),  Umut Kaya (Erdal), Hakan Çelebi (Nazif), Hakan Yufkacıgil (Lastik Muarrem), Güneş Hayat (Naciye) ve Cansu Tuman (Yasemin) paylaşıyor.

Benzer Haberler
Onur Seyit Yaran'lı Onur Seyit Yaran'lı "Saplantı" dizisinde sürpriz gelişme
Genç oyuncu, Yalı Çapkını’na dahil oldu Genç oyuncu, Yalı Çapkını’na dahil oldu
Yabani’nin Yaman Ali’si Halit Özgür Sarı’dan partneri Simay Barlas’a övgü yağmuru Yabani’nin Yaman Ali’si Halit Özgür Sarı’dan partneri Simay Barlas’a övgü yağmuru
Arka Sokaklar bu kez kadınların maruz kaldığı tacize dikkat çekiyor. Arka Sokaklar bu kez kadınların maruz kaldığı tacize dikkat çekiyor.
Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı
Bir Derdim Var’ın yeni tanıtımı merak uyandırdı Bir Derdim Var’ın yeni tanıtımı merak uyandırdı
ÇOK OKUNANLAR
Yatakta çıplak halde poz! Kocasıyla özel anını paylaştı
  • 07-11-2023 15:21

Yatakta çıplak halde poz! Kocasıyla özel anını paylaştı

Fatih Altaylı o anlara dayanamayıp ağladı!
  • 06-11-2023 11:08

Fatih Altaylı o anlara dayanamayıp ağladı!

  • 06-11-2023 12:36

"Yıldızlar Bana Uzak" dizisinden ilk kareler

Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesi
  • 03-11-2023 09:05

Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesi

Eda Erdem'in tarzı olay oldu! Sosyal medyayı salladı
  • 09-11-2023 12:36

Eda Erdem'in tarzı olay oldu! Sosyal medyayı salladı