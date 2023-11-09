Kopuk dizisinin ekibi okuma provasında buluştu

Kopuk dizisinin cuma günü sete çıkması bekleniyor. FOX’ta seyirciyle buluşacak olan dizide modern bir Robin Hood hikâyesi televizyona aktarılacak. Koray Kerimoğlu‘nun yöneteceği ve eğlenceli karakterleriyle dikkat çeken dizinin oyuncuları okuma provasında buluştu.

Dizide başlıca rolleri Kaan Yıldırım (Ferhan), Biran Damla Yılmaz (Sera), Seray Kaya (Müjde), Mustafa Açılan (Tan), Sarp Akkaya (Faruk), Engin Alkan (Bumin), Kadir Çermik (Ziya), Melisa Doğu, (Perihan), Evliya Alkan (Damat Erdem), Sahra Şaş (Nihal), Merve Çağıran (Gonca), Edip Tepeli (Bili), Cem Söküt (Cüneyt), Umut Kaya (Erdal), Hakan Çelebi (Nazif), Hakan Yufkacıgil (Lastik Muarrem), Güneş Hayat (Naciye) ve Cansu Tuman (Yasemin) paylaşıyor.