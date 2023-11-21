“Kopuk” dizisine sürpriz isim

Geçtiğimiz dönem "Yeşil Vadinin Kızı" dizisiyle büyük beğeni toplayan Beren Gökyıldız'ın yeni projesi belli oldu. FOX için çekilen ve geçen hafta sete çıkan "Kopuk" dizisinde, 14 yaşındaki oyuncu Gökyıldız, "Azra" karakterine hayat verecek. Senaryosunu Deniz Karaoğlu, Fuat Mete, Özden Selim Karadana'nın kaleme aldığı diziyi Koray Kerimoğlu yönetiyor.

"Kopuk"un kadrosunda Kaan Yıldırım, Biran Damla Yılmaz, Seray Kaya, Mustafa Açılan, Sarp Akkaya, Engin Alkan, Kadir Çermik, Melisa Doğu, Evliya Alkan, Sahra Şaş, Merve Çağıran, Edip Tepeli, Cem Söküt, Umut Kaya, Hakan Çelebi, Hakan Yufkacıgil, Güneş Hayat ve Cansu Tuman gibi isimler yer alıyor.