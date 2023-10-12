“Kopuk” dizisine sürpriz bir isim dahil oluyor!

MedYapım'ın başkanı olan Fatih Aksoy'un yapımcılığını üstlendiği FOX kanalı için hazırlanan "Kopuk" dizisi çalışmaları hızla devam ediyor. "Kopuk," FOX'un dikkat çeken dizilerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu bulunuyor, ve hikayesi Tarlabaşı'nda geçiyor.

Kaan Yıldırım, Ferhan karakterini, Seray Kaya, Müjde karakterini, ve Biran Damla Yılmaz ise Sera karakterini canlandıracaklar. Ayrıca Mustafa Açılan da Tan karakterini üstlenecek.

Diziye katılan son flaş oyuncu ise Sarp Akkaya oldu. Sarp Akkaya, "Kopuk" dizisinde usta bir avukat olan Faruk karakterine hayat verecek. Sarp Akkaya, daha önce "Ezel" gibi birçok unutulmaz projede başarılı oyunculuğu ile izleyicilerin beğenisini kazanmıştır.