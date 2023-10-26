Kopuk dizisine 5 flaş oyuncu

FOX'un yeni dizisi "Kopuk," MedYapım tarafından kasım ayının ilk haftasında sete çıkması planlanıyor.

"Kopuk" dizisinin hazırlıkları hızla devam ediyor. Deniz Karaoğlu'nun yönettiği, Fuat Mete Özden ve Selim Karadana'nın senaryosunu kaleme aldığı dizi, modern bir Robin Hood hikayesini Tarlabaşı'nda konu alıyor. Başrollerde Kaan Yıldırım (Ferhan), Biran Damla Yılmaz (Sera), Seray Kaya (Müjde), Mustafa Açılan (Tan), Sarp Akkaya (Faruk), Engin Alkan (Bumin), ve Evliya Alkan (Damat Erdem) gibi deneyimli oyuncular bulunuyor.

Dizinin kadrosuna 5 yeni isim katıldı. "Atatürk" filminde Mustafa Kemal Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Hanım karakterine hayat veren Sahra Şaş, "Kopuk"ta Nihal rolünü üstlenecek ve dans yetenekleriyle dikkat çekecek.

Gonca karakterine hayat verecek olan Merve Çağıran, bir süredir setlerden uzak kalmıştı, ve şimdi Erdem'in partneri olarak diziye dönüyor.

Bili karakterini canlandıracak olan oyuncu Edip Tepeli, işitme duyusunu sonradan kaybetmiş bir karakteri canlandıracak.

Cüneyt karakterine Cem Söküt hayat verecek, Cüneyt ise Ferhan, Bili ve Erdem'in yakın arkadaşı.

Son olarak, Umut Kaya, Kanal D'nin yazlık dizisi "Dönence"nin ekibinde yer almış ve "Erdal" karakteri olarak "Kopuk" dizisinde yer alacak, Ziya'nın adamlarından birini canlandıracak.