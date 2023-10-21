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Konut ve arsa tapusu olanlar dikkat: 1 Kasım'dan itibaren başlıyor

Konut ve arsa ilanlarındaki sahtecilik ve fırsatçılığı önlemek amacıyla e-Devlet üzerinden tapu doğrulama sistemi 1 Kasım'da devreye alınıyor. Konut ve arsa tapusu olanlar dikkat: 1 Kasım'dan itibaren başlıyor...

Konut ve arsa tapusu olanlar dikkat: 1 Kasım'dan itibaren başlıyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 21-10-2023 20:48

Konut ve arsa tapusu olanlar dikkat: 1 Kasım'dan itibaren başlıyor. e-Devlet üzerinden konut ve arsa ilanı sahteciliğini engellemek amacıyla başlatılan yeni uygulama ile ilan sahipleri tapu bilgilerini doğrulamadan ilan veremeyecek. İnternet siteleri e-Devlet ile entegre olacak, tapu sorgulamasıyla ilanlar denetlenecek. Fahiş fiyatlı ilanlara yasal yaptırım uygulanacak.

Konut ve Arsa İlanları İçin Yeni Dönem

e-Devlet platformu üzerinden gerçekleştirilecek yeni uygulamayla konut ilanlarında sahtecilik faaliyetlerinin engellenmesi planlanıyor. Bu sayede, gerçek sahipleri dışında kimse ilan veremeyecek.

İlan sahipleri e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yaparak ilan verebilecekler. Bu sistemle birlikte piyasada oluşturulan yanıltıcı ve manipülatif ilanların önü kesilecek.

Tapusuz Satışlar Engellenecek

Yakınlarının adına tapu kaydı olmadan konut ve arsa ilanı vermek isteyenler, bu yeni sistemle engellenecek.

İnternet ilan siteleri e-Devlet sistemiyle bütünleşecek. Bu entegrasyon sayesinde, tapu sorgulamaları online olarak gerçekleştirilecek ve satış ilanları daha etkin bir şekilde denetlenecek.

Fahiş Fiyatlara Yasal Yaptırım

Evinin veya arsasının piyasa değerinin çok üzerinde bir fiyatla ilan veren sahipler, yasal yaptırımlarla karşılaşacak. Bu tür durumlar için belirlenecek yüklü cezalarla fırsatçılığın önüne geçilmesi amaçlanıyor.

1 Kasım'da Sistem Devrede

Yeni uygulama, 1 Kasım 2023 tarihinde aktif hale gelecek. e-Devlet sistemi, gayrimenkul ilanlarını doğrudan tapu kayıtlarıyla eşleştirerek daha güvenli ve şeffaf bir ilan süreci oluşturacak.

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