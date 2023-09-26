KOMEK Konya Kurs Kayıtları 2023: Başlangıç, Bitiş Tarihleri ve Nasıl Kayıt Yapılır?

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) kayıtları hakkındaki detaylar açıklandı. Peki, KOMEK kayıtları ne zaman başlayacak, nasıl kayıt yapılır ve hangi branşlarda eğitim verilecek? İşte merak edilenler:

KOMEK Kayıtları Ne Zaman Başlıyor, Bitiyor?

Yeni dönem kayıtları 26 Eylül - 9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

KOMEK Kurslarına Nasıl Kayıt Yapılır?

Konya KOMEK kurs kayıtları tamamen elektronik ortam üzerinden yapılacak.

Başvurularınızı 26 Eylül'den itibaren http://konya.bel.tr ve http://komek.org.tr adresleri üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Yoğun ilgi sebebiyle kayıt ekranında yaşanabilecek aksaklıklar için önceden hazırlıklı olunması önerilir.

KOMEK'te Hangi Kurslar, Branşlar Mevcut?

Yeni dönemde 366 farklı branşta eğitim verilecek. İşte bazı öne çıkan branşlar:

Model Uçak (ATA) Yapımı

Elde Maraş İşi

Rusça

Seramik

Çini İşlemeciliği

Java ile Programlama

Kısa Film Yapımı

Kaligrafi

Minyatür Sanatı

Bisiklet Kullanma Eğitimi

Ses Eğitimi

İlmihal

Ayrıca, bu dönemde ilk defa verilecek olan kurslar:

Ahşap Tasarım ve Modelleme

Vantrolog

Türk Halk Oyunları

Kangoo Jumps

Alçı Rölyef (Sculpture Painting) Eğitimi

Görme Engellilere Yönelik Braille Satranç

Reformer Pilates

Spinning

Depreme Hazırlık

Okuma

Kurslara katılım için belirtilen tarihler arasında belirtilen siteler üzerinden kayıt oluşturabilirsiniz. İlgilendiğiniz branşlara erken kayıt yaptırmanızda fayda var.