KOMEK Konya Kurs Kayıtları 2023: Başlangıç, Bitiş Tarihleri ve Nasıl Kayıt Yapılır?

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) kayıtları hakkındaki detaylar açıklandı. Peki, KOMEK kayıtları ne zaman başlayacak, nasıl kayıt yapılır ve hangi branşlarda eğitim verilecek? İşte merak edilenler:
KOMEK Kayıtları Ne Zaman Başlıyor, Bitiyor?
- Yeni dönem kayıtları 26 Eylül - 9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
KOMEK Kurslarına Nasıl Kayıt Yapılır?
- Konya KOMEK kurs kayıtları tamamen elektronik ortam üzerinden yapılacak.
- Başvurularınızı 26 Eylül'den itibaren http://konya.bel.tr ve http://komek.org.tr adresleri üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
- Yoğun ilgi sebebiyle kayıt ekranında yaşanabilecek aksaklıklar için önceden hazırlıklı olunması önerilir.
KOMEK'te Hangi Kurslar, Branşlar Mevcut?
Yeni dönemde 366 farklı branşta eğitim verilecek. İşte bazı öne çıkan branşlar:
- Model Uçak (ATA) Yapımı
- Elde Maraş İşi
- Rusça
- Seramik
- Çini İşlemeciliği
- Java ile Programlama
- Kısa Film Yapımı
- Kaligrafi
- Minyatür Sanatı
- Bisiklet Kullanma Eğitimi
- Ses Eğitimi
- İlmihal
Ayrıca, bu dönemde ilk defa verilecek olan kurslar:
- Ahşap Tasarım ve Modelleme
- Vantrolog
- Türk Halk Oyunları
- Kangoo Jumps
- Alçı Rölyef (Sculpture Painting) Eğitimi
- Görme Engellilere Yönelik Braille Satranç
- Reformer Pilates
- Spinning
- Depreme Hazırlık
- Okuma
Kurslara katılım için belirtilen tarihler arasında belirtilen siteler üzerinden kayıt oluşturabilirsiniz. İlgilendiğiniz branşlara erken kayıt yaptırmanızda fayda var.