Komedyen Özgür Turhan ve Eski Eşi Deniz Bağdaş'ın Şiddet ve Aldatma İddiaları Gündemi Salladı

Komedyen Özgür Turhan ve eski eşi Deniz Bağdaş, sosyal medyada birbirlerine aldatma ve şiddet suçlamaları yöneltti. Turhan, Bağdaş’ın kendisini komedyen Aksel Gürel ile aldattığını iddia etti.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-11-2025 10:35

Şubat ayında sürpriz bir kararla boşanan komedyen Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş, sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı. Turhan, eski eşinin kendisini komedyen Aksel Gürel ile aldattığını iddia etti. Bağdaş ise Turhan'ı "şiddet faili" olmakla suçladı.
 

Sürpriz Boşanmanın Ardından Bilinmeyenler Ortaya Çıktı

Sosyal medyada en çok izlenen komedyenler arasında yer alan Özgür Turhan, şubat ayında Deniz Bağdaş ile boşandıklarını duyurmuştu. Takipçiler için sürpriz olan ayrılığın ardından taraflar, dost kaldıklarını öne sürmüşlerdi. Ancak dün akşam sosyal medyada yaşananlar, ayrılık sürecine ilişkin bilinmeyenleri ilk kez açığa çıkardı.

Deniz Bağdaş'tan Şiddet ve Rol Çalma Suçlaması

Tartışmayı başlatan Deniz Bağdaş, Ekşi Sözlük üzerinden eski eşi Özgür Turhan'ın şimdiki sevgilisi Sena Bilgin'e yönelik eleştiride bulundu. Bağdaş, Bilgin'i çocuğunun doğum gününde kendisinden "rol çalmakla" suçladı. Deniz Bağdaş, ayrıca eski eşi Özgür Turhan hakkında da "şiddet faili" olduğu iddiasında bulundu.

Özgür Turhan'dan Aldatma ve Para Koparma Karşılığı

Özgür Turhan, eski eşinin bu suçlamalarının ardından sert bir cevap verdi. Turhan, Deniz Bağdaş’ın evli oldukları dönemde kendisini komedyen Aksel Gürel ile aldattığını belirtti. Turhan, eski eşinin kendisinden "para koparmak" amacıyla haksız bir şekilde şiddet iddiasında bulunduğunu da öne sürdü. İkilinin tartışması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

