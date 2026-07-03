Komedyen Deniz Göktaş Çıkarıldığı Mahkemece Tutuklandı!

Deniz Göktaş gerçekleştirdiği bir yurtdışı seyahati dönüşünde adli bir şok yaşadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma doğrultusunda havalimanına adım atar atmaz gözaltına alınan Göktaş çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



"Cumhurbaşkanına Hakaret" ve "Dini Değerleri Aşağılama"

Havalimanında polis ekipleri tarafından karşılanarak doğrudan emniyete ve ardından adliyeye sevk edilen Deniz Göktaş'a yöneltilen suçlamaların detayı ortaya çıktı. Ünlü komedyenin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla; "Cumhurbaşkanına hakaret" ve “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamaları kapsamında soruşturulduğu öğrenildi.

Savcılıkta Şovundaki Tüm Şakalar Tek Tek Soruldu!

Adliyeye sevk edilen Deniz Göktaş'ın savcılık katındaki ifade işlemleri uzun saatler sürdü.

Edinilen bilgilere göre; savcılık sorgusunda Deniz Göktaş'ın sahne performansları, YouTube yayınları ve stand-up gösterilerinde dile getirdiği neredeyse tüm şakalar ile hiciv içerikli cümleler tek tek önüne konularak kendisinden açıklama istendi.

"Sözlerim Mizah Kapsamında, Hakaret Kastım Yok"

Suçlamalar karşısında asil ve sakin duruşunu bozmadan savunmasını yapan Deniz Göktaş sahnede kurduğu cümlelerin hiçbir şekilde şahısları veya inançları hedef almadığını belirtti. Gösterilerindeki ifadelerin tamamen mizah, hiciv ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.



Ancak savcılık makamı alınan ifadenin ardından Göktaş'ı tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Mahkeme yürütülen soruşturmanın selayeti gerekçesiyle komedyenin tutuklanmasına karar verdi.