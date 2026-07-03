Bodrum'da Taş Ev Esintisi! Sümeyye Aydoğan Yeni Pozlarıyla İnterneti Salladı!

Yeraltı dizisinin başrol oyuncusu Sümeyye Aydoğan, Bodrum'daki taş ev tatilinden paylaştığı yeni fotoğraflarla büyüledi.

Bodrum'da Taş Ev Esintisi! Sümeyye Aydoğan Yeni Pozlarıyla İnterneti Salladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-07-2026 15:51

Yeni sezonun en iddialı ve yüksek tempolu yapımlarından olan Yeraltı dizisinde sergilediği muazzam performansıyla adından söz ettiren, genç kuşağın en yetenekli oyuncularından Sümeyye Aydoğan yorucu geçen çekim takvimine rüya gibi bir tatil molası verdi. Yoğun set temposunun yorgunluğunu atmak üzere rotasını Bodrum'un tarihi ve sakin dokusuna çeviren güzel oyuncu kalabalıklardan uzak, rafine bir taş ev konseptini tercih etti.

Sosyal medya hesabından bu gizemli ve huzurlu tatiline dair yepyeni kareler paylaşan Aydoğan duru güzelliği ve çabasız stiliyle dijital dünyada adeta bir çalkantı yarattı.

Bodrum'un Doğal Dokusunda Rafine Bir Lifestyle!

Geleneksel Bodrum mimarisinin en asil örneklerinden biri olan taş evde konaklayan Sümeyye Aydoğan tatil tarzında abartıdan uzak, son derece minimal ve estetik seçimleriyle dikkat çekti. Taş duvarların yarattığı otantik ve loş atmosferde kamera karşısına geçen güzel oyuncu zamansız şıklığıyla adeta podyum rüzgarları estirdi.

Instagram hesabında ardı ardına yayınladığı doğal tonlardaki fotoğraf serisiyle kısa sürede rekor etkileşim alan Sümeyye Aydoğan sakinlik ve huzur arayışını estetik bir vizyona dönüştürdü. Başarılı oyuncunun soft makyajı ve uçuş uçuş yazlık kombinleri takipçilerinden tam not aldı.

Sosyal Medya Yeni Karelere Hayran Kaldı

Aydoğan'ın Bodrum'un o meşhur sakin koylarına yakın konumdaki taş evinden paylaştığı bu flaş albüm internet dünyasına düşer düşmez tüm magazin sayfalarında bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Yeraltı dizisindeki performansı nedeniyle hayran kitlesini çığ gibi büyüten güzel yıldızın pozlarının altına binlerce destek mesajı yağdı.

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