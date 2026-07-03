Eşref Rüya Hakkında Şoke Eden İddia! Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir Arasında Set Krizi Mi Yaşandı?

Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'i bir araya getirerek sezonun en iddialı yapımı olarak lanse edilen Eşref Rüya dizisinin 6. bölümde ekrana çalkantılı bir şekilde veda etmesinin yankıları sürüyor. Büyük umutlarla başlayan projenin neden bu kadar çabuk bittiği magazin kulislerinde bir bilmeceye dönüşmüşken ünlü gazeteci Birsen Altuntaş'tan taşları yerinden oynatacak dev bir perde arkası ifşası geldi.

Altuntaş'ın paylaştığı bilgiler hem iki star oyuncunun set arkasındaki soğuk savaşını hem de yapım şirketi ile kanal arasındaki muazzam mali krizi gözler önüne serdi.

"Sevemediler Birbirlerini!"

Gazeteci Birsen Altuntaş, "Eşref Rüya" dizisinin final kararının nedenini açıkladı.



Çağatay Ulusoy'un Demet Özdemir ile arası çok iyi değildi. Sevemediler birbirlerini."pic.twitter.com/GjcnEukVU2 — Onedio (@onedio) July 3, 2026

Kulislerden sızdırdığı güvenilir haberlerle tanınan Birsen Altuntaş dizinin bitişindeki ilk büyük etkenin başrol oyuncularının set arkasındaki gerilimi olduğunu iddia etti. İki dev ismin ekran uyumunun kamera arkasına taşınamadığını belirten Altuntaş şu sarsıcı ifadeleri kullandı:

"Çağatay Ulusoy'un Demet Özdemir'le arası çok iyi değildi. Sevemediler birbirlerini."

Bölüm Garantisi İnadı ve Mali Anlaşmazlık!

Ancak dizinin fişini çeken asıl büyük darbe kamera arkasındaki bütçe ve yayın garantisi pazarlıklarında yaşandı. Yapım kanadının projenin geleceğini sağlama almak adına kanaldan sert bir talepte bulunduğunu açıklayan Altuntaş krizin mali boyutunu şu sözlerle özetledi:

"Dizi yaşanan mali anlaşmazlıktan dolayı bitti. Kanaldan 13 bölüm değil de 26 bölüm garanti istendi kanal da bunu kabul etmedi. 'Neden yeni sezonu 13 bölüm çekelim?' denildi. 6. bölümde reytingler kötü çıktı ve bitti."

6. Bölümde Reyting Şoku ve Kaçınılmaz Son

Yaşanan bu idari ve bütçesel çalkantıların üzerine dizinin ekrana gelen 6. bölümünde reytinglerin beklenenin çok altında, kötü çıkması bardağı taşıran son damla oldu. Hem set arkasındaki iki starın uyumsuzluğu hem de kanal ile yapım arasındaki restleşme kötü reyting sonuçlarıyla birleşince ortaklık tamamen bozuldu ve Eşref Rüya ekran serüvenini noktalamak zorunda kaldı.