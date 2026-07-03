Eşref Rüya Hakkında Şoke Eden İddia! Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir Arasında Set Krizi Mi Yaşandı?

Gazeteci Birsen Altuntaş, Eşref Rüya dizisinin erken final nedenini açıkladı. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in anlaşamadığı ve mali kriz çıktığı iddia edildi.

Eşref Rüya Hakkında Şoke Eden İddia! Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir Arasında Set Krizi Mi Yaşandı?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-07-2026 14:28

Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'i bir araya getirerek sezonun en iddialı yapımı olarak lanse edilen Eşref Rüya dizisinin 6. bölümde ekrana çalkantılı bir şekilde veda etmesinin yankıları sürüyor. Büyük umutlarla başlayan projenin neden bu kadar çabuk bittiği magazin kulislerinde bir bilmeceye dönüşmüşken ünlü gazeteci Birsen Altuntaş'tan taşları yerinden oynatacak dev bir perde arkası ifşası geldi.

Altuntaş'ın paylaştığı bilgiler hem iki star oyuncunun set arkasındaki soğuk savaşını hem de yapım şirketi ile kanal arasındaki muazzam mali krizi gözler önüne serdi.

"Sevemediler Birbirlerini!"

Kulislerden sızdırdığı güvenilir haberlerle tanınan Birsen Altuntaş dizinin bitişindeki ilk büyük etkenin başrol oyuncularının set arkasındaki gerilimi olduğunu iddia etti. İki dev ismin ekran uyumunun kamera arkasına taşınamadığını belirten Altuntaş şu sarsıcı ifadeleri kullandı:

"Çağatay Ulusoy'un Demet Özdemir'le arası çok iyi değildi. Sevemediler birbirlerini."

Bölüm Garantisi İnadı ve Mali Anlaşmazlık!

Ancak dizinin fişini çeken asıl büyük darbe kamera arkasındaki bütçe ve yayın garantisi pazarlıklarında yaşandı. Yapım kanadının projenin geleceğini sağlama almak adına kanaldan sert bir talepte bulunduğunu açıklayan Altuntaş krizin mali boyutunu şu sözlerle özetledi:

"Dizi yaşanan mali anlaşmazlıktan dolayı bitti. Kanaldan 13 bölüm değil de 26 bölüm garanti istendi kanal da bunu kabul etmedi. 'Neden yeni sezonu 13 bölüm çekelim?' denildi. 6. bölümde reytingler kötü çıktı ve bitti."

6. Bölümde Reyting Şoku ve Kaçınılmaz Son

Yaşanan bu idari ve bütçesel çalkantıların üzerine dizinin ekrana gelen 6. bölümünde reytinglerin beklenenin çok altında, kötü çıkması bardağı taşıran son damla oldu. Hem set arkasındaki iki starın uyumsuzluğu hem de kanal ile yapım arasındaki restleşme kötü reyting sonuçlarıyla birleşince ortaklık tamamen bozuldu ve Eşref Rüya ekran serüvenini noktalamak zorunda kaldı.

Benzer Haberler
Türk Sinemasının Ölümsüz İsmi Kemal Sunal Kabri Başında Anıldı! Türk Sinemasının Ölümsüz İsmi Kemal Sunal Kabri Başında Anıldı!
120 Binden Fazla Müziksevere Ulaşan Tan Taşçı İzleyici Rekoru Kırdı! 120 Binden Fazla Müziksevere Ulaşan Tan Taşçı İzleyici Rekoru Kırdı!
Hadise Umut Akyürek'e 60 Bin Liralık Tazminat Davası Açtı! Hadise Umut Akyürek'e 60 Bin Liralık Tazminat Davası Açtı!
Acun Ilıcalı 27. Yaşına Giren Eşi Ayça Çağla Altunkaya'nın Doğum Gününü Kutladı! Acun Ilıcalı 27. Yaşına Giren Eşi Ayça Çağla Altunkaya'nın Doğum Gününü Kutladı!
Ahu Tuğba'nın Kızı Anjelik Calvin: Ahu Tuğba'nın Kızı Anjelik Calvin: "Hiç Çalışmasam da Olur!"
Kanserle Mücadele Eden Cansever'den Sosyal Medyada Radikal Temizlik! Kanserle Mücadele Eden Cansever'den Sosyal Medyada Radikal Temizlik!
ÇOK OKUNANLAR
Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'tan Yapımcı Faruk Turgut'a Güçlü Siper!
  • 29-06-2026 14:05

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'tan Yapımcı Faruk Turgut'a Güçlü Siper!

Güller ve Günahlar'ın Yıldızı Cemre Baysel Sarı Bikinisiyle Yaz Sezonunu Salladı
  • 29-06-2026 11:45

Güller ve Günahlar'ın Yıldızı Cemre Baysel Sarı Bikinisiyle Yaz Sezonunu Salladı

Soner Arıca'dan Dayısı Kadir İnanır'a Yürek Burkan Veda:
  • 27-06-2026 11:55

Soner Arıca'dan Dayısı Kadir İnanır'a Yürek Burkan Veda: "Anılarımız Film Gibi Akacak..."

Gökberk Demirci Bitez'de Esrarengiz Güzelle Yakalandı:
  • 03-07-2026 11:26

Gökberk Demirci Bitez'de Esrarengiz Güzelle Yakalandı: "Yanındaki Kadın Arkadaşı Merak Konusu Oldu!"

Melisa Aslı Pamuk Sınırları Çizdi!
  • 01-07-2026 16:07

Melisa Aslı Pamuk Sınırları Çizdi! "Eşimin Karşı Cinsten Yakın Arkadaşı Olamaz!"