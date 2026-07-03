Fedon 1963 Yazından Slip Mayolu Karesini Paylaştı: "Heykel Gibiymişsiniz!"

Türk taverna müziğinin efsane ismi, eksilmeyen enerjisi ve her yıl Bodrum sahillerinde gelenekselleşen ilk atlayışıyla yaz sezonunun resmi olarak başladığını müjdeleyen Fedon bu kez hayranlarını geçmişe, gençlik yıllarına götüren muazzam bir nostalji yolculuğuna çıkardı. Sosyal medya hesabından 60'lı yıllara ait bir sahil fotoğrafı paylaşan usta sanatçı dijital dünyada adeta bir çalkantı yarattı.

Yaz sezonu denince akla gelen ilk isim olan ve her adımıyla lifestyle modasına yön veren Fedon'un bu siyah-beyaz karesi, kısa sürede rekor etkileşime ulaştı.

"1963 Yazı, Filtresiz, Sakalsız, Bronz..."

Instagram hesabından gençlik yıllarında deniz kenarında çekilmiş, asil ve iddialı bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Fedon gönderinin açıklama kısmına yine kendi neşeli ve samimi tarzını yansıtarak şu notu düştü:

"1963 yazı, filtresiz, sakalsız, bronz, slip mayolu bendeniz Fedon."

Usta sanatçının daha o yıllardan bugünkü ikonik bronzluğunu ve çabasız sahil tarzını müjdeleyen bu paylaşımı, magazin kulislerinin ve hayranlarının odak noktası haline geldi.

Sosyal Medya Hayran Kaldı

Fedon'un 1963 yılına ait bu fit ve karizmatik karesi, internet dünyasına düşer düşmez başta Instagram ve X (Twitter) olmak üzere tüm platformlarda yoğun bir yorum yağmuruna tutuldu. Yıllara meydan okuyan duruşu ve o dönemdeki atletik yapısı takipçilerinden tam not aldı.

Sosyal medya kullanıcıları ve hayranları fotoğrafın altına; "Siz eskiden beri sporcuymuşsunuz Fedon Bey", "Heykel gibiymişsiniz" şeklinde binlerce övgü dolu destek mesajı bıraktı. Her yıl denize girdiği anlar basında büyük bir neşeyle "Fedon denize düştü, yaz başladı" şeklinde haberleştirilen ve taverna müziğinin Türkiye'deki en tanınmış simgesi olan usta sanatçı bu nostaljik albümüyle haftanın en çok konuşulan ve en sempatik magazin manşetine imza atmış oldu.