Yasemin Yazıcı'dan Sevgilisi Onur Tuna'ya Romantik Yaş Günü Mesajı: "Karıştın Aylara Sene Oldun!"

Onur Tuna yeni yaşını sevgilisinin kalpleri ısıtan romantik jestiyle kutladı. Kendisi gibi oyuncu olan ve güzelliği, lifestyle duruşuyla genç kuşağın beğenilen isimleri arasında yer alan Yasemin Yazıcı uzun süredir seviyeli ve mutlu bir birliktelik sürdürdüğü sevgilisinin doğum gününü sosyal medyadan yaptığı şiirsel bir paylaşımla taçlandırdı.

Özel hayatlarını her daim gözlerden uzak, dingin ve çabasız bir asaletle yaşamayı tercih eden ünlü çiftin bu mutlu karesi, internet dünyasında adeta bir çalkantı yarattı.

"Koşarak Üstünden Yıldızların..."

Instagram hesabından sevgilisi Onur Tuna'la birlikte çekildikleri, aşk dolu ve samimi bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan Yasemin Yazıcı gönderinin açıklama kısmına düştüğü romantik notla adeta edebi bir vizyon konuşturdu. Yazıcı'nın sevgilisine hitaben yazdığı şu sözler kısa sürede magazin manşetlerine bomba gibi düştü:

"İyi ki doğdun sevgilim. Koşarak üstünden yıldızların, karıştın aylara sene oldun."

Güzel oyuncunun bu duygu yüklü, çabasız ama derinden etkileyen doğum günü mesajı, dijital dünyada adeta bir sevgi selinin başlamasına neden oldu.

Kısa Sürede Beğeni Ve Yorum Yağmuru Başladı!

Yasemin Yazıcı'nın paylaştığı bu romantik kare, internet dünyasına düşer düşmez başta Instagram ve X (Twitter) olmak üzere tüm dijital platformlarda bir anda trend listelerine girdi. İkilinin birbirine olan asil uyumunu ve aşkını hayranlıkla takip eden binlerce kullanıcı fotoğrafın altını tebrik mesajlarıyla doldurdu.