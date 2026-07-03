Kaya Çilingiroğlu ve Sevgilisi Aslım Kan'ın Çabasız Tatil Kaçamağı!

Kaya Çilingiroğlu kendisinden 26 yaş küçük sevgilisi Aslım Kan ile Çeşme'de tatil yaparken görüntülendi.

Kaya Çilingiroğlu ve Sevgilisi Aslım Kan'ın Çabasız Tatil Kaçamağı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-07-2026 12:30

Kaya Çilingiroğlu yaz sezonunu bir süredir gözlerden uzak ve seviyeli bir birliktelik yaşadığı sevgilisi Aslım Kan'la birlikte tatil cenneti Çeşme'de açtı. Popüler bir plajda objektiflere takılan ünlü çift gün boyu güneşin ve sakinliğin tadını çıkarırken, plaj çıkışında basın mensuplarının yönelttiği iddialı sorular magazin kulislerinde bir anda çalkantı yarattı.

Plajda Çabasız Yalnızlık

Çeşme güneşinin altında gün boyu şezlonglarında vakit geçiren çiftten 62 yaşındaki Kaya Çilingiroğlu ilerleyen saatlerde sıcaktan bunalarak kendini Ege’nin serin sularına bıraktı. Ünlü ismin tek başına yüzdüğü anlarda, kendisinden 26 yaş küçük olan sevgilisi Aslım Kan'ın denize girmeyi tercih etmemesi dikkat çekti.

Akşama doğru formunu korumak adına tekrar denize giren ve uzun süre yüzen Kaya Çilingiroğlu'na sevgilisi yine eşlik etmedi. Aslım Kan deniz kenarında oturarak sevgilisinin çabasız yüzüşünü ve neşeli hallerini uzaktan izlemekle yetindi. İkilinin gün boyu süren dingin enerjisi plaj sakinlerinin de odağı oldu.

Muhabirlerin "26 Yaş Fark" Sorularına Maskülen Duruş!

Keyifli geçen plaj gününün ardından toparlanarak mekandan ayrılmaya hazırlanan ünlü çift çıkış kapısında adeta basın ordusuyla karşılaştı. Kameraların ve flaşların bir anda patlamasıyla neye uğradığını şaşıran ikili çabasız asaletlerini bozmadan yürümeye devam etti.

Magazin muhabirlerinin aralarındaki 26 yaşlık farkı hatırlatarak yönelttiği ısrarlı sorular karşısında sakinliğini koruyan Kaya Çilingiroğlu soruları duymazdan gelerek sessiz kalmayı tercih etti ve adeta bir veto uyguladı. Sorulara hiçbir yanıt vermeden sevgilisiyle birlikte hızlı adımlarla aracına binen Çilingiroğlu özel hayatındaki bu asil sınırları koruma tarzıyla takdir topladı.

Çiftin Çeşme plajından yansıyan bu flaş kareleri internet dünyasına düşer düşmez başta X (Twitter) ve Instagram olmak üzere tüm magazin sayfalarında bir anda gündem maddesi haline geldi. 

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