Kolpaçino Oyuncusu Serkan Şengül'"nün Yeni Hali Görenleri Şaşkına Çevirdi!

Kolpaçino serisinin sevilen oyuncusu Serkan Şengül, katıldığı bir programda tam 50 kilo verdiğini ve bu süreci nasıl başardığını açıkladı.

Serkan Şengül'ün İnanılmaz Değişimi

'Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi', 'Kolpaçino: Bomba', 'Kolpaçino 3. Devre', 'Kolpaçino 4 4'lük', 'Kutsal Damacana 2', 'G.D.O. KaraKedi', 'Cumali Ceber: Allah Seni Alsın', 'Ketenpere', 'Hep Yek 5' gibi yapımlarda yer alan Serkan Şengül, 'Gel Konuşalım' magazin programına konuk oldu.

47 yaşındaki oyuncu, mide küçültme ameliyatı olarak tam 50 kilo verdiğini belirtti.

"Serkan'ın İçinden Serkan Çıktı!"

Serkan Şengül, kilo verme süreciyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Serkan'ın içinden Serkan çıktı! 130 kiloydum, 2 sene önce mide küçültme ameliyatı oldum. 50 kilo verdim. Ameliyat sonrasında da dikkat etmeye çalışıyorum."

Serkan Şengül'"nün yeni hali, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, oyuncunun hızlı kilo kaybının etkileyici olduğunu ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemesi gerektiğini yorumlarında dile getirdi.