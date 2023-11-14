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Kolpaçino 4'ün afişi yayınlandı!

Türk sinemasının en komik serilerinden biri olarak kabul edilen ‘Kolpaçino’ serisinin son filmi Kolpaçino 4’ün afişi görücüye çıktı.

Kolpaçino 4'ün afişi yayınlandı!
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 14-11-2023 15:41
Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş'ın başrolünde yer aldığı filmin afişinde, ana kadronun yanı sıra bir çok ünlü isim de yer aldı. Geçtiğimiz haftalarda filmde rol aldıkları açıklanan İbrahim Tatlıses, Cengiz Kurtoğlu, Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç’ın dışında Aşkım Kapışmak, Cem Kılıç, Sadi Celil Cengiz gibi isimler de afişte yer aldı. Afişte iki de sürpriz isim; Saba Tümer ve Selim Erdoğan da boy gösterdi. 
 
12 Ocak'da vizyona girmeye hazırlanan film, Özgür'ün önceki hikayelerde kendisine kazık atan, dostum dediği kişilerle hesaplaşmasını konu alıyor. Senaryosunu Şafak Sezer'in yazdığı, yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Poll Films etiketli Kolpaçino 4’ün yönetmen koltuğunda ise Kamil Çetin oturuyor.
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