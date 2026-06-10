“Kocam” Notu Olay Oldu! Merve Dizdar Aşkını Paylaştı

Merve Dizdar eşi Cihan Ayger ile evliliklerinin 2. yılını sosyal medyada romantik bir paylaşımla kutladı. “Kocam” notu kısa sürede beğeni topladı.

“Kocam” Notu Olay Oldu! Merve Dizdar Aşkını Paylaştı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-06-2026 19:24

Merve Dizdar, hem oyunculuğuyla hem özel hayatıyla sık sık gündeme gelen isimlerden biri. Bu kez de eşi Cihan Ayger ile evliliklerinin 2. yılını kutladığı romantik paylaşımıyla sosyal medyada dikkat çekti. Ünlü oyuncu Instagram hesabından peş peşe paylaştığı fotoğraflarla adeta “biz çok iyiyiz” mesajı verdi.

“Nice Bir Sürü Yıllara Kocam”

Dizdar’ın paylaşımındaki en dikkat çeken detay ise yazdığı not oldu. Oldukça samimi ve eğlenceli bir dille “Nice bir sürü yıllara kocam” diyerek eşine seslenen oyuncu takipçilerini hem gülümsetti hem duygulandırdı. Paylaşım kısa sürede büyük beğeni topladı ve yorum yağmuruna tutuldu.

Romantik Karelere Beğeni Yağdı

Paylaştığı fotoğraflarda çiftin oldukça mutlu ve uyumlu halleri dikkat çekti. Doğal, abartısız ve içten pozlar sosyal medya kullanıcıları tarafından “gerçek bir aşk enerjisi” olarak yorumlandı. Birçok takipçi “maşallah”, “çok yakışıyorsunuz” ve “hep böyle kalın” gibi yorumlar bıraktı.

Başarılarıyla da Gündemde

Merve Dizdar sadece özel hayatıyla değil kariyerindeki başarılarıyla da konuşulmaya devam ediyor. Cannes Film Festivali’nde kazandığı En İyi Kadın Oyuncu ödülüyle adını uluslararası arenaya da yazdıran oyuncu Türkiye’nin en başarılı isimlerinden biri olarak gösteriliyor.

Son dönemde tiyatro ve televizyon projeleriyle de aktif olan Dizdar özellikle güçlü kadın karakterleri oynamaya olan ilgisiyle biliniyor. Kendi ifadesiyle artık “bir derdi olan kadınları” canlandırmayı tercih ediyor.

“Karakteri Dönüştürmeyi Seviyorum”

Katıldığı bir söyleşide oyunculuk yaklaşımından da bahseden Dizdar kendisine gelen rolleri sadece oynamakla kalmayıp dönüştürmeyi sevdiğini söylemişti. Yönetmenin istediği şeyin üzerine kendi yorumunu kattığını ve bu süreci çok önemsediğini dile getirmişti.

Tüm bu yoğun kariyer temposuna rağmen özel hayatında da oldukça mutlu görünen Merve Dizdar eşiyle birlikte geçirdiği 2 yılı böyle romantik bir paylaşımla kutlamış oldu. Sosyal medya kullanıcıları ise bu uyumu “dengeyi bulmuş çift” yorumlarıyla özetledi.

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