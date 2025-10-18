Kobra Murat’tan Güllü Açıklaması: “Yanlış Anlaşıldım, Cinayet Yok”

Güllü’nün ölümü sonrası “cinayet” iddialarına açıklık getiren Kobra Murat, “Yanlış anlaşıldım, o evlatlar annesine zarar vermez” dedi.

Yayın Tarihi : 18-10-2025 12:21

Türk müziğinin sevilen sesi Güllü, geçtiğimiz haftalarda Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Sanatçının şüpheli ölümü sonrasında gündeme gelen “itme iddiaları”, kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Olayla ilgili açıklama yapan Kobra Murat, sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek “Cinayet yok, o evlatlar annesine zarar vermez” dedi.

Güllü’nün Ölümü Üzerine Cinayet Büro Devreye Girmişti

Bir döneme damga vuran güçlü sesiyle tanınan Güllü, birkaç hafta önce Yalova’daki 6. kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmişti. Olay sırasında evde kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan’ın bulunduğu iddia edilmişti. Bu gelişme üzerine dosya, Cinayet Büro Amirliği’ne devredilmiş ve ölümün nedeni araştırılmaya başlanmıştı.

“Bence Sultan İtti” Sözleri Gündem Olmuştu

Güllü’nün yakın dostu Kobra Murat, olay sonrası yaptığı ilk açıklamada oldukça dikkat çekici ifadeler kullanmıştı. Ünlü şarkıcı, Güllü’nün tırnaklarında yabancı DNA bulunmamasına değinerek, “Cinayetin nasıl olduğunu bulmuş gibiyim” demişti.
Olay anını anlatan Kobra Murat, “Lavabodan çıkıyor, camın açık olduğunu fark ediyor. Aşağıda kızları görüyor, onlara sesleniyor. Bu sırada tartışma çıkıyor. Güllü onları çekiyor, onlar da ‘bırak’ diyor. Ya eli kayıyor ya da biri itiyor. Bence Sultan itti” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler, Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter’in tepkisini çekmiş, avukatı aracılığıyla Kobra Murat hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

“Yanlış Anlaşıldım, O Evlatlar Annelerine Zarar Vermez”

Gelen tepkilerin ardından Kobra Murat, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaparak yanlış anlaşıldığını dile getirdi. Ünlü sanatçı şu ifadeleri kullandı:

“Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum ve bunu düzeltmek istiyorum. Güllü benim canımdır, evlatları da evladımdır. O evlatlar annelerine zarar vermez. Herkesten özür diliyorum, onların acısını yürekten paylaşıyorum.”

Kobra Murat, yaptığı açıklamada “Cinayet yok” diyerek tüm iddialara nokta koydu.

