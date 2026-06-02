Kobra Murat Damadını Göklere Çıkardı!

Roman müziğinin ve eğlence dünyasının şüphesiz en renkli en neşeli isimlerinin başında gelen Kobra Murat yani bildiğimiz adıyla Murat Divandiler bu bayramda da adından deliler gibi söz ettirmeyi başardı. O lüks yaşantısı göz kamaştıran şatafatlı kıyafetleri ve her duyduğumuzda ağzımızı açık bırakan samimi açıklamalarıyla her daim magazin gündeminde ilk sırada yer bulan ünlü şarkıcı bu kez ailesi için hazırladığı o görkemli bayram kutlamasıyla dijital dünyayı resmen salladı desek yeridir. Kızı ve damadı için evde adeta mini bir festival tadında özel bir organizasyona imza alan Kobra Murat sergilediği o bildiğimiz zenginliği ve kendine has bayramlaşma ritüeliyle takipçilerinin merakını iyice cezbetti. Hatırlarsanız geçmiş yıllarda konuk olduğu bir televizyon programında yaptığı o meşhur yatırım itiraflarıyla hafızalara kazınan ve "18 kilo altınım, 18 evim ve 4 tane de yazlığım var" diyen Roman müziğinin sevilen ismi bu zenginliğini ve parıltılı hayatını gözler önüne sermekten zaten hiçbir zaman çekinmiyor malum. Sosyal medya hesabı üzerinden o şatafatlı hayatını sergileyerek gösterişli paylaşımlarına devam eden ünlü sanatçı bu kez aile bağlarını ön plana çıkardı acayip bir şekilde.

Paşa Damadım Altın Setlerle Elimi Öptü

Bayramda kızı ve damadı için her yeri altın sarısına boyayan özel bir kutlama organize eden Kobra Murat o anlara ait eğlenceli görüntüleri takipçileriyle paylaştı anında. Hazırlanan bu şenlik havasındaki bayram eğlencesinde tüm dikkatler tabii ki ünlü şarkıcının kızıyla evli olan damadı Emirhan Aktaş'ın üzerindeydi fena halde. Bayramlaşma töreninde damadının getirdiği o lüks ve bol miktardaki hediyeleri sosyal medya hesabında tek tek sayıp döken Kobra Murat damadı Emirhan Aktaş'a övgüler yağdırmadan da edemedi haliyle. Kendisine gösterilen bu büyük saygı ve gelen akılalmaz hediyeler karşısında resmen mest olan Kobra Murat paylaştığı o çok konuşulan videonun altına "Paşa Damadım" hitabıyla tam olarak şu dikkat çekici bol dualı notu düştü: "Gözümün nuru evlatlarıma bayram eğlencesi yaptık valla. Paşa damadım altın setlerle bayramlık 20 tane kıyafetlerle kurbanlık 80 kilo koç getirip pastası baklavası çikolatasını alıp geldi ve elimi öptü. Tatlı ballı olun babam altınlı boncuklu olun babam. Yüce Allah'ım geçim, huzur, ağız tadı versin inşallah cümlemize."

Sosyal Medyada Paylaşılan Eğlence Videosuna Yorum Yağdı

Roman kültürünün o kıpır kıpır, insanı oturtmayan neşeli müzikleri ve dansları eşliğinde gerçekleştirilen bu sıra dışı bayram kutlaması kısa sürede magazin sayfalarının en çok paylaşılan en çok izlenen içerikleri arasına girdi bile. Takipçileri damat Emirhan Aktaş'ın bayram hediyesi olarak getirdiği o tam 80 kiloluk devasa kurbanlık koç ve parıldayan altın setler karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sosyal medya kullanıcıları bu aşırı neşeli videonun altına "Kobra Murat'a da zaten böyle şanlı bir paşa damat yakışırdı hani", "Hediyeler tam Kobra Murat'ın şanına, şerefine yakışır cinsten olmuş helal olsun damada" şeklinde çok sayıda esprili ve tebrik dolu yorum bıraktı peş peşe.