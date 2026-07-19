Kızının Paylaşımı Olay Yarattı! Nefise Karatay Gündem Oldu

Nefise Karatay uzun zamandır magazin gündeminde çok sık görünmüyor. Daha sakin bir hayat yaşamayı tercih eden eski Türkiye Güzeli bu kez yaptığı samimi bir paylaşımla yeniden konuşulmaya başlandı. Üstelik bu paylaşımın en özel tarafı fotoğrafları çeken kişinin kızı Maya olmasıydı.

Kızının Kadrajına Poz Verdi

Sosyal medya hesabından peş peşe kareler paylaşan Nefise Karatay fotoğrafların altına "Kızımın kadrajından..." notunu düştü. Doğal halleriyle objektif karşısına geçen ünlü isim filtrelerden uzak ve oldukça sade pozlarıyla takipçilerinin beğenisini topladı. Anne ile kız arasındaki sıcak bağ da karelere yansıyınca paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı.

50 Yaşında Ama Hâlâ Gündem Oluyor

Yıllardır fit görünümünü koruyan Karatay'ın son hali yine en çok konuşulan konulardan biri oldu. Paylaşımların ardından birçok kullanıcı "Yıllar ona hiç dokunmamış", "Hâlâ ilk günkü gibi zarif" ve "Formunu nasıl koruyor?" gibi yorumlar yaptı. Doğallığı ve enerjisiyle dikkat çeken eski manken yaşından çok daha genç gösterdiği yönünde övgüler aldı.

Ailesiyle Gözlerden Uzak Bir Hayat Sürüyor

2012 yılında iş insanı Yusuf Day ile evlenen Nefise Karatay 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getirdikten sonra hayatının merkezine ailesini koydu. Magazin dünyasından biraz uzak kalmayı tercih eden ünlü isim, zaman zaman yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle buluşuyor. Özellikle ailesiyle geçirdiği anları paylaşması hayranlarının en çok sevdiği içeriklerin başında geliyor.

Maya da İlgi Odağı Oldu

Fotoğrafların ardından sadece Nefise Karatay değil kızı Maya da sosyal medyada konuşulmaya başladı. Pek çok kişi genç kızın annesine olan benzerliğine dikkat çekti. Anne-kızın birlikte paylaştığı tatil kareleri de kısa sürede binlerce beğeni aldı. Bazı takipçiler Maya'nın ileride annesi gibi moda ya da ekran dünyasında yer alabileceğini söylerken, bazıları ise ikilinin doğal halleriyle çok samimi göründüğünü ifade etti. Görünen o ki tek bir paylaşım bile Nefise Karatay'ı yeniden magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri yapmaya yetti.