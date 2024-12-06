Kızıldeniz Film Festivali’nde Türk yıldızları parladı

Tuba Büyüküstün Jüri Üyesi Olarak Dikkat Çekti





Kara Para Aşk, Gönülçelen ve Zeytin Ağacı gibi yapımlarla dünya çapında tanınan Tuba Büyüküstün, festivalde jüri üyesi olarak görev aldı. Büyüküstün, etkinlik boyunca zarafeti ve profesyonelliğiyle beğeni topladı.

Nurgül Yeşilçay Onur Konuğu Olarak Kırmızı Halıda

Nurgül Yeşilçay, festivalde onur konuğu olarak yer aldı. Kırmızı halıda giydiği iddialı kırmızı elbisesiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, Hollywood yıldızlarıyla aynı karede yer alarak uluslararası basının ilgisini çekti.

Engin Altan Düzyatan da Festivale Katıldı

Diriliş: Ertuğrul dizisiyle büyük bir hayran kitlesi kazanan Engin Altan Düzyatan da festivalin katılımcıları arasındaydı. Düzyatan, etkinlikte Türk sinemasını temsil ederek Suudi Arabistanlı hayranlarıyla buluştu.

Festival, sinemanın sınır tanımayan gücünü vurgularken, Türk oyuncuların başarısı da uluslararası arenada bir kez daha tescillenmiş oldu.