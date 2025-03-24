Kızılcık Şerbeti'nin Yapımcısından Evrim Alasya açıklaması: "Üzülerek Öğrenmiş Bulunmaktayız"

Kızılcık Şerbeti dizisinin Kıvılcım karakterine hayat veren Evrim Alasya hakkında ortaya atılan iddialara yapım şirketi Gold Film yanıt verdi. Set çalışanlarına kötü davrandığı öne sürülen oyuncu hakkında şirket, yazılı bir açıklama yaparak haberleri yalanladı.

Gold Film’den Net Açıklama

Dizinin yapımcısı Gold Film, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, oyuncular Sevim Erdoğan ve Bahtiyar Memili’nin yapım şirketinin bilgisi dışında bir magazin programına katıldığını belirtti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Basın Mensuplarının Dikkatine... Geçtiğimiz günlerde Kızılcık Şerbeti oyuncuları Sevim Erdoğan ve Bahtiyar Memili, Gold Film’in onayı ve bilgisi olmadan bir magazin programına konuk olmuşlardır. Maalesef bu maksadını aşan röportaj yayınının ardından bugün değerli oyuncumuz Evrim Alasya hakkında gerçeği yansıtmayan, asılsız haberlerin yapıldığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.”

Yapım şirketi, Evrim Alasya’nın dizinin üçüncü sezonunda ekiple son derece uyumlu çalıştığını vurgulayarak, hakkında çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

“Bu Haberlere İtibar Edilmemeli”

Gold Film, açıklamasının devamında şu sözlere yer verdi:

“Kızılcık Şerbeti’nin 3. yılında da Evrim Alasya ile hem oyuncularımız hem ekibimiz hem de bizler prensipli, disiplinli ve son derece uyumlu bir şekilde çalıştığımızı özellikle belirtmek isteriz. Yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve bu haberlere itibar edilmemesini rica ederiz.”

Dizinin başarılı oyuncularından biri olan Evrim Alasya, daha önce de sert mizacıyla ilgili bazı iddialarla gündeme gelmiş ancak hiçbir zaman resmi bir doğrulama gelmemişti.