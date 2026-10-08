Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan Yıllar Sonra Açıkladı! Meğer Büyük Bir Aşk Yaşamış

Aliye Uzunatağan, yıllar sonra hayatının büyük aşkını açıkladı. Usta oyuncu, Cüneyt Türel ile 10 yıl süren ilişkisini anlattı.

Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i Aliye Uzunatağan Yıllar Sonra Açıkladı! Meğer Büyük Bir Aşk Yaşamış
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-10-2026 12:52

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Sönmez karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin tanıdığı Aliye Uzunatağan, bu kez özel hayatına ilişkin açıklamalarıyla gündeme geldi. Katıldığı YouTube programında geçmişte yaşadığı aşktan söz eden usta oyuncu, tiyatro dünyasının önemli isimlerinden Cüneyt Türel ile yaklaşık 10 yıl süren bir ilişki yaşadığını anlattı. Uzunatağan'ın yıllar sonra paylaştığı anılar, sanatla iç içe geçen bu birlikteliğe dair merak uyandırdı.

Aliye Uzunatağan Hayatının Büyük Aşkını Anlattı

Yasemin Bozkurt'un sunduğu Yasemin'in Penceresi programına konuk olan Aliye Uzunatağan, sohbet sırasında aşk hayatına ilişkin soruları yanıtladı. Kendisine en son ne zaman âşık olduğu sorulan oyuncu, aradan uzun yıllar geçtiğini belirterek geçmişte yaşadığı ilişkiyi hatırladı.

Uzunatağan, o dönemi anlatırken aşkını kaybettiğini, ancak birlikte geçirdikleri zamanlarda çok mutlu olduğunu dile getirdi. Yıllar sonra gelen bu açıklama, oyuncunun özel yaşamında önemli bir yer tutan ilişkiyi yeniden gündeme taşıdı.

Cüneyt Türel ile 10 Yıl Süren Birliktelik

Aliye Uzunatağan'ın sözünü ettiği kişinin kim olduğu da programda ortaya çıktı. Başlangıçta isim vermek istemeyen oyuncu, daha sonra büyük aşkının tiyatro ve sinema dünyasının tanınmış isimlerinden Cüneyt Türel olduğunu açıkladı.

İlişkilerinin yaklaşık 10 yıl sürdüğünü belirten Uzunatağan, o yılları mutlulukla hatırladığını ifade etti. İki sanatçının birlikteliği, ortak mesleklerinin de etkisiyle birbirlerinin hayatında önemli bir yer edindi. Uzunatağan'ın anlattıkları, ilişkinin kendisi için taşıdığı anlamı yıllar geçmesine rağmen koruduğunu gösterdi.

"Çok Mutluyduk" Sözleri Dikkat Çekti

Geçmişteki ilişkisini anlatırken kullandığı ifadeler, Uzunatağan'ın o döneme dair duygularını da ortaya koydu. Oyuncu, aşkını artık hayatında olmayan bir hatıra olarak anarken birlikte geçirdikleri yılları güzel duygularla hatırladığını söyledi.

Uzunatağan'ın açıklamasında öne çıkan noktalardan biri de Cüneyt Türel'e duyduğu hayranlıktı. Türel'in kendisi üzerindeki etkisinden söz eden oyuncu, mesleki açıdan onun beklentilerine karşılık verebilmek için çok çaba harcadığını anlattı. Bu sözler, ilişkilerinin sanat yaşamıyla da yakından bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Aliye Uzunatağan'dan Cüneyt Türel'e Duygusal Anlatım

2012 yılında hayatını kaybeden Cüneyt Türel, tiyatro sahnesindeki çalışmaları ve oyunculuğuyla sanat dünyasında iz bırakan isimler arasında yer alıyordu. Uzunatağan'ın yıllar sonra paylaştığı anılarsa Türel'in yaşamındaki kişisel yerini de gündeme getirdi.

Kızılcık Şerbeti ile farklı kuşaklardan izleyicilerin beğenisini kazanan Aliye Uzunatağan, bu kez ekran karakterinden bağımsız olarak kendi yaşamından bir kesiti anlattı. Usta oyuncunun açıklamaları, uzun yıllar önce yaşadığı büyük aşkı ve bu ilişkinin hafızasında bıraktığı izleri yeniden gündeme taşıdı.

 

Benzer Haberler
Tarkan'ın Yıllar Önce Bir Dizide Rol Aldığı O Sahne 24 Yıl Sonra Yeniden Gündemde! Tarkan'ın Yıllar Önce Bir Dizide Rol Aldığı O Sahne 24 Yıl Sonra Yeniden Gündemde!
Hakan Hatipoğlu'ndan Şoke Eden İtiraf: Hakan Hatipoğlu'ndan Şoke Eden İtiraf: "Eski Survivor Yarışmacısı TikTok'ta Servet Kazanıyor!"
İsmail Ege Şaşmaz Ölüm Bizi Ayırana Dek Dizisiyle Anlaştı: İşte Canlandıracağı Rol! İsmail Ege Şaşmaz Ölüm Bizi Ayırana Dek Dizisiyle Anlaştı: İşte Canlandıracağı Rol!
Başkalarının Hayatı Dizisinde Şok İntihal İddiası: Usta Senarist Nuran Devres Sessizliğini Bozdu! Başkalarının Hayatı Dizisinde Şok İntihal İddiası: Usta Senarist Nuran Devres Sessizliğini Bozdu!
Onu Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Olarak Tanımıştık! İşte Uğur Kaplan'ın Son Hali Onu Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Olarak Tanımıştık! İşte Uğur Kaplan'ın Son Hali
Can Yaman'dan Radikal İmaj Değişikliği: Ünlü Oyuncuyu Görenler Tanıyamadı! Can Yaman'dan Radikal İmaj Değişikliği: Ünlü Oyuncuyu Görenler Tanıyamadı!
ÇOK OKUNANLAR
Asir Gündoğdu'nun Yeni Adresi Belli Oldu: Centilmen Dizisinin Kadrosunda!
  • 05-10-2026 15:37

Asir Gündoğdu'nun Yeni Adresi Belli Oldu: Centilmen Dizisinin Kadrosunda!

Altı Üstü İstanbul'un Başrollerinden Müthiş Uyum: Elçin Zehra İrem ve Rahimcan Kapkap'tan Kamera Arkası!
  • 02-10-2026 15:30

Altı Üstü İstanbul'un Başrollerinden Müthiş Uyum: Elçin Zehra İrem ve Rahimcan Kapkap'tan Kamera Arkası!

Uzak Şehir'de Sürpriz Gelişme: Cihan Alya'yı Yalnız Bırakmamak İçin Nezarete Girdi!
  • 05-10-2026 10:27

Uzak Şehir'de Sürpriz Gelişme: Cihan Alya'yı Yalnız Bırakmamak İçin Nezarete Girdi!

Sevenleri Endişelendiren Haber! Sezen Aksu Hastanede İddiası
  • 07-10-2026 23:14

Sevenleri Endişelendiren Haber! Sezen Aksu Hastanede İddiası

Kıvanç Tatlıtuğ’un Çocukluk Hali Ortaya Çıktı!
  • 06-10-2026 23:10

Kıvanç Tatlıtuğ’un Çocukluk Hali Ortaya Çıktı!