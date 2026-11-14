Güneşin Doğduğu Yer'in Leyla'sı Beyza Gümülcine'nin Oyunculuktan Önce Yaptığı Meslek Ortaya Çıktı

atv ekranlarında perşembe akşamları izleyiciyle buluşan ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Leyla karakterine hayat veren genç oyuncu Beyza Gümülcine Şamdan Plus dergisine verdiği özel röportajla magazin gündemine oturdu. Oyunculuk kariyerine adım atmadan önceki mesleğini açıklayan Gümülcine hem kariyer yolculuğu hem de partneri Burak Özçivit ve özel hayatı hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.

İki Yıl Avukatlık Yaptı Hayallerinin Peşinden Gitti

Ekranların parlayan yıldızlarından Beyza Gümülcine'nin oyunculuktan önceki mesleği duyanları şaşırttı. Genç oyuncunun kameralar karşısına geçmeden önce yaklaşık iki yıl boyunca avukatlık yaptığı ortaya çıktı. Oyunculuk tutkusunun ağır basmasıyla hukuk kariyerini geride bırakan Gümülcine ilk etapta modellik ve reklam filmi oyunculuğu yaparak sektöre adım attı. Ardından Güneşin Doğduğu Yer dizisinde başrolü üstlenen oyuncu bu projeyle birlikte hayatının yörüngesinin bambaşka bir yöne kaydığını ve bulunduğu noktadan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

"Burak Özçivit Bir Oyuncunun Başına Gelebilecek En İyi Partner"

Dizide başrolü paylaştığı ünlü oyuncu Burak Özçivit'ten övgü dolu sözlerle bahseden Beyza Gümülcine partneriyle yakaladıkları uyuma dikkat çekti. Ünlü isim Özçivit için "Burak bir oyuncunun başına gelebilecek en iyi partner" ifadelerini kullanarak set ortamındaki desteğine vurgu yaptı. Kariyer planlaması hakkında da samimi konuşan Gümülcine "Aslında bir hedefim yok. Hiçbir zaman da olmadı. Ben keyif aldığım işi yapıyorum. Çok çalışıyorum ve layıkıyla yapmak için elimden geleni yapıyorum" dedi.

"Hayatımda Aşk Şu An Olmasa Da Olur"

Özel hayatına dair merak edilenleri de yanıtlayan başarılı oyuncu şu dönemde hayatının merkezinde yalnızca kariyerinin yer aldığını belirtti. Kendisine bile zaman ayırmakta zorlandığını söyleyen Gümülcine "Hayatımda aşk şu an olmasa da olur. Kendime bile zaman ayıramıyorum" açıklamasında bulundu. Aşkta mantığından ziyade hisleriyle hareket ettiğini dile getiren güzel oyuncu evlilik fikrinin şu an kendisine uzak olduğunu ancak her şeyin "kısmet" olduğunu sözlerine ekledi.