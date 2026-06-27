Kızılcık Şerbeti'nin Senaristi Melis Civelek: "Feyza'nın Annesiyim, Nilay'ın Değil!"

Televizyon ekranlarının her hafta büyük merakla izlenen iddialı yapımı Kızılcık Şerbeti bu kez senaryosuyla değil, kamera arkasına dair üretilen iddialarla gündeme geldi. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan asılsız paylaşımlar yapımda Nilay karakterine hayat veren genç oyuncu Feyza Civelek’in kadrodan ayrılacağını iddia etti. İnternet kullanıcılarının ortaya attığı iddialar bununla da sınırlı kalmadı. Olası bir ayrılık durumunda dizinin senaryosunu kaleme alan usta yazar Melis Civelek’in de görevini bırakacağı yazıldı. Kısa sürede izleyiciler arasında kafa karışıklığına yol açan spekülasyonlar üzerine projenin mutfağındaki en önemli isim olan deneyimli senaristten açıklama gecikmedi.

Profesyonellik ve Akrabalık Bağları

Söz konusu asılsız iddialara karşı sessizliğini bozan Melis Civelek televizyon sektöründeki çalışma prensiplerini hatırlatarak dedikoduları kesin bir dille yalanladı. İşini uzun yıllardır profesyonel bir çizgide yürüttüğünü belirten tecrübeli yazar bir senarist olarak kararlarını akrabalık bağlarına göre değil, tamamen hikâyenin gidişatına göre şekillendirdiğini ifade etti. Dijital mecralarda dolaşıma sokulan asılsız haberleri üzüntüyle takip ettiğini belirten Civelek, aile ilişkileri ile iş hayatı arasındaki keskin sınırı şu çarpıcı cümleyle çizdi: "Ben Feyza’nın annesiyim, Nilay’ın annesi değilim ve işimi yıllardır profesyonelce yerine getiriyorum. Bu paylaşımların tamamı asılsızdır."

Karakterlerin Kaderini Senaryo Belirliyor

Dizi projelerindeki sanatsal süreçleri tamamen kurgunun ihtiyaçlarına göre yürüttüğünü aktaran başarılı senarist, oyuncularla olan kişisel yakınlıkların kararlar üzerinde hiçbir hükmü bulunmadığını açıkladı. Yapım süreçlerinin dinamik yapısına değinen Civelek, ekran serüveninde her karakterin kendi ömrü olduğunu vurguladı. İzleyicilere televizyon yayıncılığının temel kurallarını hatırlatan tecrübeli kalem şu ifadeleri kullandı: "Bizler hikâyeler kurar, anlatırız. Bu serüvenimizde; bazı karakterlerle yolumuza devam eder, bazılarıyla ayırılır, yeni karakterlerle de tanışırız, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi, karakterleri canlandıran oyuncular ile yakınlıklarımız asla bu kararlarda etkili değildir." Yapılan açıklama dizi hayranlarının kafasındaki soru işaretlerini tamamen giderdi.