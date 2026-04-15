Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nun Yeni Adresi Belli Oldu: Hanımağa Geliyor!

Sibel Taşçıoğlu'nun yeni dizisi belli oldu! Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu, atv'nin yeni dizisinde hanımağa Celadet karakterini canlandıracak.

Yayın Tarihi : 15-04-2026 13:31

Ekranların fenomen yapımı Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Pembe karakteriyle devleşen Sibel Taşçıoğlu, projeden ayrıldıktan sonra yeni rotasını çizdi. Başarılı oyuncunun vedası izleyicilerde büyük üzüntü yaratırken, yeni projesi şimdiden merak uyandırdı.

Sibel Taşçıoğlu Kızılcık Şerbeti’ne Veda Etti

Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinin en kilit karakterlerinden birine hayat veren Sibel Taşçıoğlu, hikâyedeki yolculuğunu tamamladı. Pembe karakteriyle sergilediği performans sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, vedasının ardından yapımcıların gözdesi haline geldi. Birçok kanaldan ve yapım şirketinden teklif alan Taşçıoğlu, tercihini yine iddialı bir projeden yana kullandı. Oyuncunun bu ani ayrılığı, dizinin sadık izleyicileri arasında şaşkınlık yaratsa da yeni adresi kısa sürede belli oldu. Taşçıoğlu’nun ekranlara çok ara vermeden dönecek olması, sektördeki güçlü konumunu bir kez daha kanıtladı.

Yeni Adresi Bir Zamanlar Çukurova’nın Mirası Olacak

Başarılı oyuncunun yeni durağı, Türkiye’nin en köklü yapım şirketlerinden biri olan TİMS&B Productions oldu. Yapım şirketi, unutulmaz dizilerinden olan "Bir Zamanlar Çukurova"nın ruhunu devam ettirecek yeni bir Adana hikâyesi için kolları sıvadı. Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda projenin kadrosuna dahil olan ilk isim ise Sibel Taşçıoğlu oldu. atv ekranlarında yayınlanması planlanan ve adı henüz sır gibi saklanan dizi, Adana’nın etkileyici atmosferini ve güç savaşlarını yeniden televizyon ekranlarına taşıyacak. Cast çalışmaları devam eden yapımın, önümüzdeki dönemin en güçlü projelerinden biri olması bekleniyor.

Hanımağa Celadet Olarak Dönüyor

Sibel Taşçıoğlu, bu yeni projede izleyicileri oldukça farklı ve güçlü bir karakterle selamlamaya hazırlanıyor. Oyuncu, bölgedeki güç dengelerini elinde tutan, otoriter ve sarsılmaz bir figür olan hanımağa Celadet karakterine hayat verecek. "Pembe" karakterindeki geleneksel anne figüründen sıyrılıp çok daha baskın bir role bürünecek olan Taşçıoğlu, oyunculuk yeteneğini bu kez Celadet üzerinden sergileyecek. Hanımağa karakterinin hikâyedeki kilit rolü, dizinin çatışma ve dram unsurlarını da belirleyecek. Hayranları, Taşçıoğlu’nun bu sert ve iddialı dönüşünü heyecanla bekliyor. Oyuncunun Adana şivesi ve kültürüyle harmanlanacak performansı, şimdiden sosyal medyada gündem olmaya başladı.

