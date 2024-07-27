Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ından evlilik çıkışı: İnsan doğasına aykırı

Show TV'de yayınlanan "Kızılcık Şerbeti" dizisinde Kıvılcım karakterini canlandıran Evrim Alasya, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Alasya, evliliğin insan doğasına aykırı olduğunu ifade ederek, bu konudaki görüşlerini paylaştı.

Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ından evlilik çıkışı: İnsan doğasına aykırı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-07-2024 12:16

Programda, “Sektörde psikolojik şiddete maruz kaldınız mı?” sorusuna yanıt veren Alasya, fiziksel şiddet yaşamadığını ancak psikolojik şiddet gördüğünü belirtti. Ünlü oyuncu, genç yaşlarda sahnede yaşadığı aşağılanmalar ve küfürlerin, daha iyi performans göstermesi için yapıldığını düşündüğünü ifade etti.

Evlilik konusundaki düşüncelerini paylaşan Evrim Alasya, "İnsan doğasına aykırı olduğunu düşünüyorum. Hiçbir zaman evlilik hayali kurmadım," dedi. Bu açıklamalar, sosyal medyada geniş yankı uyandırarak, Alasya'nın evlilik ve insan doğası hakkındaki görüşlerini tartışma konusu yaptı.

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