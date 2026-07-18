Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'nın Bikinili Pozları Olay Oldu!

Kızılcık Şerbeti dizisinin sezon finali yapmasının ardından dinlenmeye çekilen Evrim Alasya, Balıkesir Altınoluk tatilinden bikinili fotoğraflarını yayınladı.

Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'nın Bikinili Pozları Olay Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-07-2026 18:30

Show TV ekranlarında izlenme rekorları kıran "Kızılcık Şerbeti" dizisi geçtiğimiz haftalarda heyecan dolu bir bölümle sezon finali yaparak ekran macerasına kısa bir ara verdi. Yapımda canlandırdığı "Kıvılcım" karakteriyle geniş kitlelerin takdirini kazanan başarılı aktör Evrim Alasya yoğun geçen çekim takviminin yorgunluğunu atmak için vakit kaybetmeden tatile çıktı. Popüler ve kalabalık tatil merkezleri yerine daha sakin bir lokasyonu tercih eden usta oyuncu soluğu Balıkesir'in huzurlu atmosferiyle bilinen Altınoluk beldesinde aldı.

Altınoluk Sahillerinde Enerji Depoluyor

Ege'nin serin sularında ve güneşin altında dinlenen sanatçı Altınoluk'ta geçirdiği keyifli anları şahsi sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşıyor. Dijital mecraları aktif kullanan ünlü isim tatil günlüğüne bir yeni fotoğraf daha ekledi.

Doğal duruşuyla her zaman beğeni toplayan oyuncu bu defa deniz kenarında bikinisiyle objektif karşısına geçerek yaz mevsiminin tadını çıkardığını gösterdi. Alasya'nın formda görüntüsünü gözler önüne seren iddialı kare kısa sürede internet ortamında büyük bir etkileşim dalgası yarattı.

"Temmuz..." Notu

Fotoğraf karelerini şahsi Instagram profilinde yayınlayan başarılı aktris paylaşımının altına yalnızca "Temmuz..." yazmayı tercih etti. Duru güzelliği ve fit vücuduyla dikkat çeken sanatçının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Ekrandaki disiplinli ve sert Kıvılcım imajının aksine günlük hayatında son derece rahat ve enerjik bir portre çizen Alasya'nın bu hali hayranlarından tam not aldı.

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