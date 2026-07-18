Fatmagül'ün Suçu Ne'nin Mukaddes Yenge'si Esra Dermacıoğlu Gelinlikli Fotoğrafını Paylaştı

Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisi, aradan geçen yıllara rağmen adından söz ettirmeye devam ediyor. Senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla hafızalara kazınan projede Beren Saat ve Engin Akyürek başrolleri paylaşırken kadroda Sumru Yavrucuk gibi usta isimler de yer alıyordu. Dizinin şüphesiz en sıra dışı ve izleyicide derin izler bırakan figürlerinden biri ise "Mukaddes Yenge" karakteriydi. Bu zorlu rolü üstün bir başarıyla ekrana taşıyan deneyimli aktris Esra Dermancıoğlu, sergilediği performansla kariyerinde büyük bir kırılma noktası yakaladı. Projede Musa Uzunlar ve Fırat Çelik gibi başarılı aktörlerle aynı seti paylaşan ünlü sanatçı o dönemden bu yana popülaritesini korumayı başardı.

Sosyal Medyada Gelinlik Sürprizi

Televizyon ekranlarındaki başarılı projelerinin yanı sıra dijital dünyada da oldukça aktif bir portre çizen Esra Dermancıoğlu takipçilerini şaşırtan yeni bir paylaşıma imza attı. Instagram platformunda 873 bin takipçisi bulunan 57 yaşındaki usta oyuncu şahsi hesabı üzerinden beyazlar içinde çekilmiş fotoğraflarını yayınladı. Gelinlik giyerek objektif karşısına geçen ünlü ismin bu beklenmedik hamlesi kısa sürede dijital mecralarda büyük bir şaşkınlık ve merak uyandırdı. Takipçilerinin beğeni yağmuruna tuttuğu fotoğraflar magazin gündeminin de ilk sıralarına yerleşti. Dermancıoğlu'nun neşeli tavırları fotoğraflara yansıyan en dikkat çekici detaylardan biri oldu.

"Evleniyorum" Notunun Ardındaki Gerçek

Gelinlikli kareleriyle kısa sürede sosyal ağları hareketlendiren başarılı sanatçı fotoğrafların altına eklediği mesajla asıl amacını ortaya koydu. Gönderisine "YouTube kanalımda yeni vlog çok yakında. Sizin için gelinlikçileri dolaştım… Evleniyorum" notunu düşen Dermancıoğlu bu adımı yeni dijital projesi kapsamında attığını duyurdu. Takipçilerine mizahi bir dille seslenerek evlilik mesajı veren usta oyuncu aslında dijital video platformu için hazırladığı içerik çalışmasının ipuçlarını verdi. Hayranlarını hem güldüren hem yeni videosu için heyecanlandıran ünlü aktrisin hamlesi içerik üreticiliği konusundaki başarısını bir kez daha kanıtladı.