Arka Sokaklar'da Güllü'nün Kızını Canlandıran Burcu Şeritoğlu: "Destek Aldım"

Türk arabesk müziğinin tanınan isimlerinden Güllü’nün Çınarcık’taki evinde pencereden düşerek hayatını kaybetmesi tüm ülkeyi yasa boğdu. Olayın ardından adli makamlar geniş çaplı soruşturma başlattı ve sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderildi. Toplumda iz bırakan trajik ölüm Kanal D ekranlarında uzun yıllardır yayınlanan fenomen polisiye dizi Arka Sokaklar’ın senaryosuna ilham verdi. Yapımın ekrana gelen 741. bölümünde hikaye "Songül Tan" adlı hayali bir karakter üzerinden izleyiciyle buluştu. Rıza Baba ve ekibinin şüpheli ölümü aydınlatmak için düzenlediği operasyonlar televizyon izleyicisine gerçek hayatta yaşanan acı olayları yeniden hatırlattı. Senaryodaki düğümler adım adım çözülürken ekran başındakiler de adalet mücadelesine kilitlendi.

Yapımdaki Sarsıcı Benzerlik Dikkat Çekti

Dizinin ilgili bölümü yayınlandıktan sonra sosyal medyada en çok konuşulan unsurların başında oyuncu seçimi geldi. Gerçek hayattaki şüpheli evlat Tuğyan Ülkem Gülter’i canlandırmak üzere kamera karşısına geçen genç oyuncu Burcu Şeritoğlu dış görünüşüyle izleyicileri hayrete düşürdü. Yapım ekibinin mekan seçimleri, kamera açıları ve özellikle cenaze töreni sahnesindeki titiz çalışması gerçek görüntülerle birebir örtüştü. İzleyiciler dijital platformlarda bu sarsıcı prodüksiyon başarısını yoğun bir şekilde tartıştı. Şeritoğlu'nun performansı ve karakterin ruh halini yansıtma biçimi televizyon eleştirmenlerinden tam not alırken sahnelerin gerçeğe yakınlığı projenin etkileyiciliğini artırdı.

Ağır Rolün Psikolojik Faturası

Projenin üzerinden aylar geçmesinin ardından sessizliğini bozan genç aktris Burcu Şeritoğlu üstlendiği ağır karakterin özel hayatına olan yansımalarını ilk kez paylaştı. Annesini öldürmekle suçlanan bir kadının ruhsal derinliğini sahneye aktarırken büyük zorluklar yaşadığını ifade eden Şeritoğlu çekimlerin ardından rolden çıkamadığını belirtti. Canlandırdığı sahnelerin etkisiyle kendisinde ciddi bir yükseklik korkusu başladığını açıklayan oyuncu bu travmayı atlatabilmek adına profesyonel psikolojik destek almaya başladı. Yaşadığı zorlu süreci samimiyetle anlatan Şeritoğlu sokaktaki vatandaşların kendisine "katil" diye seslenmesinden ötürü yıprandığını dile getirdi.