Kızılcık Şerbeti'nin Kadrosuna Yeni İsimler...

ÜNALLAR’IN KÖŞKÜNE SALKIM HANIM GELİYOR!

Kızılcık Şerbeti’nin altı aylık zaman aşımıyla ekrana geleceği bu akşamki bölümünde Abdullah, yakın dostunun tanıştırdığı Salkım ile hayatını birleştirmeye karar veriyor. Abdullah’ın yeni eşi Salkım’ı ünlü oyuncu Özge Borak, kızı Elif’i ise genç oyuncu Zeynep Parla canlandırıyor. Merak konusu olan bölümde, Abdullah’ın evlilik kararına ailesinin vereceği tepki bu akşam yayınlanacak bölümle ortaya çıkıyor.

KESKİN AİLESİ, ÜNALLAR’LA TANIŞIYOR!

Güzel oyuncu Seray Kaya’nın Başak karakterine hayat verdiği dizide üvey babası Tuncay Keskin’i Hakan Karahan, annesine ise Begüm Tosun hayat veriyor. Ünal Holding’in Keskin ailesiyle yeni bir proje için bir araya geleceği bölüm sürprizleriyle yine çok konuşulacak.

ÖMER VE KIVILCIM BOŞANIYOR!

Dizinin yeni bölümünde Kıvılcım’dan boşanan Ömer’in kurduğu yeni hayatı ekrana geliyor. Dizide Ömer’in sağ kolu Bade karakterini ise Dilaray Yeşilyaprak canlandırıyor.

Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!