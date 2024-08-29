Kızılcık Şerbeti'nin çekimlerinden ilk kare Evrim Alasya'dan geldi: "Dükkânı açtık"

SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi "Kızılcık Şerbeti" yeni sezon için geri dönüyor. Yapımcılığını Gold Film'in, yapımcılığını ise Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör gibi isimlerin yer aldığı dizinin 3. sezon çekimleri bugün itibarıyla başladı.

Dizide Kıvılcım Aslan karakterine hayat veren başarılı oyuncu Evrim Alasya, yeni sezonun ilk set gününde takipçilerine bir sürpriz yaparak setteki karavanından bir poz paylaştı. 45 yaşındaki oyuncu, "Dükkânı açtık" notuyla paylaştığı fotoğrafla hayranlarını heyecanlandırdı.

Sezon finaliyle büyük ses getiren "Kızılcık Şerbeti," yeni bölümleriyle de izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.