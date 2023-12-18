Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman isyan etti: Siz artık haddinizi aştınız!

Türkiye'nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti, cuma akşamlarında izleyicileri büyülemeye devam ediyor.

Son bölümde, Abdullah ve Alev karakterleri, tüm eleştirilere rağmen birlikte olma kararı alarak izleyicilere sürükleyici anlar yaşattı.

Ancak bazı haber siteleri, bu gelişmenin sadece dizide değil, gerçekte de yaşandığını iddia etti. Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman ise bu haberlere sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi.

Uzman, "Dizi aşkı gerçek oldu" şeklindeki iddialara karşı, "Siz artık haddinizi aştınız" ifadesini kullanarak tepkisini dile getirdi.



