Kızılcık Şerbeti’ne Yeni Kan: Murat Aygen Kadroya Dahil Oluyor

Murat Aygen, Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna katılıyor. Ünlü oyuncu imza gününde yaptığı açıklamada yeni sezonda prensipte anlaştığını duyurdu.

Kızılcık Şerbeti’ne Yeni Kan: Murat Aygen Kadroya Dahil Oluyor
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 18-04-2026 18:14

Başarılı aktör Murat Aygen, geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı "Sesten Az Önce" isimli kitabının imza gününde hayranlarıyla bir araya geldi. Zorlu D&R’da düzenlenen bu özel etkinlikte sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan sanatçı, edebiyat dünyasına attığı bu yeni adımı kutladı. Aygen’i bu mutlu gününde eşi Nihan Aygen ve kızı Nil Aygen de yalnız bırakmadı. Sanatçı, imza günü boyunca sadece kitaplarını imzalamakla kalmadı, aynı zamanda sözlerini kendisinin yazdığı şarkıları seslendirerek hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Kızılcık Şerbeti Kadrosuna Dev Transfer

Etkinlik sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Murat Aygen, uzun süredir merak edilen yeni projesi hakkında ilk kez resmi bir açıklama yaptı. Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti’nin 5. sezonu için hazırlıklar devam ederken, usta oyuncunun kadroya dahil olacağı iddiaları magazin kulislerini hareketlendirmişti. Gold Film imzalı dizinin yapım ekibiyle bir araya gelen Aygen, prensipte anlaşma sağladıklarını bizzat doğruladı.

Ünlü oyuncu, diziyle ilgili süreç hakkında detayları da paylaştı. Şu an için her şeyin olumlu ilerlediğini belirten sanatçı, Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilecek son toplantıların ardından durumun tamamen netleşeceğini ifade etti. Bu transfer hamlesi, dizinin takipçileri arasında büyük bir heyecan yarattı. Aygen’in güçlü oyunculuk performansıyla dizideki dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden merak konusu oldu.

Ailesiyle Birlikte Kutladı

İmza gününde sergilediği neşeli tavırlarla dikkat çeken Murat Aygen, başarısını ailesiyle paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Hem müzik hem de edebiyat ile iç içe geçen etkinlikte, Aygen’in çok yönlü sanatçı kimliği bir kez daha ön plana çıktı. Kitabına gösterilen ilgiden dolayı oldukça memnun olduğunu dile getiren oyuncu, yeni sezonda ekranlarda olacağının sinyalini vererek hayranlarını sevindirdi.

Kızılcık Şerbeti hayranları, Murat Aygen’in hangi karakterle izleyici karşısına çıkacağını ve hikayeye nasıl bir soluk getireceğini heyecanla bekliyor. Dizinin yeni sezon çekimlerinin önümüzdeki aylarda başlaması planlanıyor.

ÇOK OKUNANLAR
Demet Özdemir’den Eleştirilere Yanıt:
  • 16-04-2026 10:33

Demet Özdemir’den Eleştirilere Yanıt: "Linç Kampanyasını Durdurun"

Gamze Özçelik 8 Yıllık Aranın Ardından Setlere Dönüyor
  • 14-04-2026 11:28

Gamze Özçelik 8 Yıllık Aranın Ardından Setlere Dönüyor

Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül Nişan Yüzüklerini Takttı
  • 15-04-2026 10:36

Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül Nişan Yüzüklerini Takttı

Popstar Yıldızı Rıza Tamer'den Acı Haber: Bodrum'da Hayatını Kaybetti
  • 17-04-2026 10:48

Popstar Yıldızı Rıza Tamer'den Acı Haber: Bodrum'da Hayatını Kaybetti

Birkan Sokullu ve Yasemin Allen
  • 16-04-2026 11:11

Birkan Sokullu ve Yasemin Allen "Palas Pandıras" Dizisinde Partner Oldu