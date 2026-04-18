Kızılcık Şerbeti’ne Yeni Kan: Murat Aygen Kadroya Dahil Oluyor

Başarılı aktör Murat Aygen, geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı "Sesten Az Önce" isimli kitabının imza gününde hayranlarıyla bir araya geldi. Zorlu D&R’da düzenlenen bu özel etkinlikte sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan sanatçı, edebiyat dünyasına attığı bu yeni adımı kutladı. Aygen’i bu mutlu gününde eşi Nihan Aygen ve kızı Nil Aygen de yalnız bırakmadı. Sanatçı, imza günü boyunca sadece kitaplarını imzalamakla kalmadı, aynı zamanda sözlerini kendisinin yazdığı şarkıları seslendirerek hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Kızılcık Şerbeti Kadrosuna Dev Transfer

Etkinlik sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Murat Aygen, uzun süredir merak edilen yeni projesi hakkında ilk kez resmi bir açıklama yaptı. Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti’nin 5. sezonu için hazırlıklar devam ederken, usta oyuncunun kadroya dahil olacağı iddiaları magazin kulislerini hareketlendirmişti. Gold Film imzalı dizinin yapım ekibiyle bir araya gelen Aygen, prensipte anlaşma sağladıklarını bizzat doğruladı.

Ünlü oyuncu, diziyle ilgili süreç hakkında detayları da paylaştı. Şu an için her şeyin olumlu ilerlediğini belirten sanatçı, Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilecek son toplantıların ardından durumun tamamen netleşeceğini ifade etti. Bu transfer hamlesi, dizinin takipçileri arasında büyük bir heyecan yarattı. Aygen’in güçlü oyunculuk performansıyla dizideki dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden merak konusu oldu.

Ailesiyle Birlikte Kutladı

İmza gününde sergilediği neşeli tavırlarla dikkat çeken Murat Aygen, başarısını ailesiyle paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Hem müzik hem de edebiyat ile iç içe geçen etkinlikte, Aygen’in çok yönlü sanatçı kimliği bir kez daha ön plana çıktı. Kitabına gösterilen ilgiden dolayı oldukça memnun olduğunu dile getiren oyuncu, yeni sezonda ekranlarda olacağının sinyalini vererek hayranlarını sevindirdi.

Kızılcık Şerbeti hayranları, Murat Aygen’in hangi karakterle izleyici karşısına çıkacağını ve hikayeye nasıl bir soluk getireceğini heyecanla bekliyor. Dizinin yeni sezon çekimlerinin önümüzdeki aylarda başlaması planlanıyor.