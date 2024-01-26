Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz konuk! İşte o isim...

Show TV'nin sevilen dizisi "Kızılcık Şerbeti", Gold Film'in yapımcılığını üstlendiği ve Faruk Turgut'un yapımcılığını yaptığı fenomen bir dizi olarak izleyicilerle buluşuyor. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı gibi usta isimlerin başrollerini paylaştığı dizi, bu akşam sosyal medyanın tanınmış ismi Meriç Keskin'i ağırlayacak.

Dizinin merakla beklenen bölümünde Meriç Keskin, Zülkar karakterini canlandıran Bahtiyar Memili'nin arkadaşı Hamiyet rolüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Zülkar'ın davetiyle Hamiyet'in Ünallar'ın evine gelişi, izleyenleri kahkaha dolu anlara sürükleyecek.

Senaryosunu Melis Civelek'in yazdığı, yönetmenliğini Ketche'nin üstlendiği "Kızılcık Şerbeti", her Cuma akşamı saat 20:00'da Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Sosyal medyanın etkili ismi Meriç Keskin'in diziye katılımı, izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor.