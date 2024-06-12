Kızılcık Şerbeti'ne bomba transfer! O ismi duyunca çok şaşıracaksınız!

Gold Film imzalı fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, yeni sezonuna güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ülkemizin en iyi kadın oyuncularından biri olan Şebnem Bozoklu, dizinin kadrosuna katılıyor. Yapımcı Faruk Turgut ile anlaşma sağlayan Bozoklu, dizide Meri karakterine hayat verecek.

Şebnem Bozoklu'nun canlandıracağı Meri, Kıvılcım'ın (Evrim Alasya) İzmir'den gelen kuzeni olarak izleyici karşısına çıkacak. Ayrıca diziye dört önemli oyuncunun daha katılması bekleniyor. Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu, güçlü oyuncu kadrosuyla heyecanla bekleniyor.