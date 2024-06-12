Kızılcık Şerbeti'ne bomba transfer! O ismi duyunca çok şaşıracaksınız!

Show TV'nin Gold Film yapımı rekortmen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna oldukça etkili bir oyuncu katılıyor. İşte detaylar...

Kızılcık Şerbeti'ne bomba transfer! O ismi duyunca çok şaşıracaksınız!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-06-2024 17:20

Gold Film imzalı fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, yeni sezonuna güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ülkemizin en iyi kadın oyuncularından biri olan Şebnem Bozoklu, dizinin kadrosuna katılıyor. Yapımcı Faruk Turgut ile anlaşma sağlayan Bozoklu, dizide Meri karakterine hayat verecek.

Şebnem Bozoklu'nun canlandıracağı Meri, Kıvılcım'ın (Evrim Alasya) İzmir'den gelen kuzeni olarak izleyici karşısına çıkacak. Ayrıca diziye dört önemli oyuncunun daha katılması bekleniyor. Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu, güçlü oyuncu kadrosuyla heyecanla bekleniyor.

Benzer Haberler
15 MİLYON EMEKLİ İÇİN Duyuruldu! Emekli MAAŞLARINI Bankalardan Alanlar Dikkat! 12300 TL Ödenecek 15 MİLYON EMEKLİ İÇİN Duyuruldu! Emekli MAAŞLARINI Bankalardan Alanlar Dikkat! 12300 TL Ödenecek
BANKA BORÇLARI hemen kapanacak! Bu akşam gelen duyuru ile Ziraat Vakıf TEB ve Akbank 150.000 TL verecek BANKA BORÇLARI hemen kapanacak! Bu akşam gelen duyuru ile Ziraat Vakıf TEB ve Akbank 150.000 TL verecek
Bir Zamanlar Çukurova final bölümüyle İtalya'da rekor kırdı Bir Zamanlar Çukurova final bölümüyle İtalya'da rekor kırdı
Yabani'nin yeni sezonunda beklenmedik değişiklik Yabani'nin yeni sezonunda beklenmedik değişiklik
Survivor'dan dönen Merve olanları anlattı: 'Regl olduğum için... Survivor'dan dönen Merve olanları anlattı: 'Regl olduğum için..."
Zehra Güneş o pozu paylaştı sosyal medyayı salladı Zehra Güneş o pozu paylaştı sosyal medyayı salladı
ÇOK OKUNANLAR
Survivor'dan dönen Merve olanları anlattı: 'Regl olduğum için...
  • 12-06-2024 17:07

Survivor'dan dönen Merve olanları anlattı: 'Regl olduğum için..."

Hatice Şendil’den “Sakin Ol Champ” paylaşımı…
  • 07-06-2024 11:12

Hatice Şendil’den “Sakin Ol Champ” paylaşımı…

Aras Bulut İynemli dönüyor! İşte yeni projesi...
  • 10-06-2024 09:33

Aras Bulut İynemli dönüyor! İşte yeni projesi...

Murat Yıldırım'ın 'Teşkilat'a vedası
  • 10-06-2024 10:56

Murat Yıldırım'ın 'Teşkilat'a vedası

Ayça Ayşin Turan ve Furkan Andıç yeniden bir araya geliyor
  • 06-06-2024 14:30

Ayça Ayşin Turan ve Furkan Andıç yeniden bir araya geliyor