Kızılcık Şerbeti’nden Sonra Büyük Sürpriz: Rahimcan Kapkap "Emir" Oluyor

Rahimcan Kapkap'ın yeni dizisi belli oldu! Kızılcık Şerbeti'nin eski yıldızı, ATV'nin yeni gençlik dizisi Adana Günlükleri'nde başrol Emir karakterini canlandıracak.

Yayın Tarihi : 05-05-2026 14:15

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'ndeki Metehan karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan, ardından Veliaht dizisinde rol alan Rahimcan Kapkap, yeni sezonun en iddialı projelerinden biriyle el sıkıştı. Genç oyuncunun yeni adresi ve canlandıracağı karakter netleşti.

NTC Medya ve ATV İş Birliği: "Adana Günlükleri"

Başarılı oyuncu Rahimcan Kapkap, NTC Medya’nın ATV için hazırladığı ve merakla beklenen gençlik dizisi "Adana Günlükleri" kadrosuna başrol olarak dahil oldu. Senaryosunu Yekta Torun ve Hilal Yıldız’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Müge Uğurlar’ın oturacağı dizi, etkileyici hikâyesiyle dikkat çekiyor.

Emir Karakteriyle Ekranlara Dönüyor

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Rahimcan Kapkap dizide Emir karakterine hayat verecek. En büyük tutkusu futbol olan Emir’in, yaşadığı sarsıcı bir acının ardından tamamen değişen ve evrilen hayat hikâyesi, izleyiciyi derinden etkileyecek bir dille ekranlara taşınacak.

Çekimler 15 Mayıs’ta Başlıyor

Adana’nın atmosferinde çekilecek olan dizinin set hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. "Adana Günlükleri"nin çekimlerine 15 Mayıs tarihinde başlanması planlanıyor. Kızılcık Şerbeti’nden ayrılışı uzun süre konuşulan Kapkap’ın, bu yeni ve dramatik rolüyle nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak konusu oldu.

Teşkilat'ta Yaprak Dökümü! 3 Bomba İsim Sezon Finalinde Veda Ediyor
Sezon Finalinde Kan Kaybı: Kızılcık Şerbeti'nden 3 İsim Birden Gidiyor
Taşacak Bu Deniz'de Ters Köşe! Dalga Geçilen O Sahneler Başrol Oldu
Celil Nalçakan Taşacak Bu Deniz'de! Timur Volkov Karakteriyle Dengeler Değişiyor
Engin Akyürek ve Aslı Enver Yeniden Sette! Enfes Bir Akşam'ın Tarihi Belli Oldu
Haftanın Reyting Raporu: Taşacak Bu Deniz Düşse de Zirveyi Bırakmadı!
Kuruluş Orhan'da Şok Karar: Mert Yazıcıoğlu'nun Dizisi Final mi Yapacak?
  • 01-05-2026 12:00

Kuruluş Orhan’da Şok Karar: Mert Yazıcıoğlu’nun Dizisi Final mi Yapacak?

Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Ergene'den Sürpriz Karar: İşte Yeni Dizisi
  • 02-05-2026 12:05

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Ergene’den Sürpriz Karar: İşte Yeni Dizisi

Yeraltı Setinde Neler Oluyor? Dizisinin Yıldızından Kavga İddialarına Yanıt
  • 29-04-2026 17:55

Yeraltı Setinde Neler Oluyor? Dizisinin Yıldızından Kavga İddialarına Yanıt

Aleyna Tilki'nin 3,1 Milyon Takipçisini Heyecanlandıran Paylaşım
  • 29-04-2026 10:57

Aleyna Tilki’nin 3,1 Milyon Takipçisini Heyecanlandıran Paylaşım

Taşacak Bu Deniz'e Dev Rakip! Sevdamı Sakla Karadeniz Geliyor!
  • 04-05-2026 11:24

Taşacak Bu Deniz’e Dev Rakip! Sevdamı Sakla Karadeniz Geliyor!