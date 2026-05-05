Kızılcık Şerbeti’nden Sonra Büyük Sürpriz: Rahimcan Kapkap "Emir" Oluyor

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'ndeki Metehan karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan, ardından Veliaht dizisinde rol alan Rahimcan Kapkap, yeni sezonun en iddialı projelerinden biriyle el sıkıştı. Genç oyuncunun yeni adresi ve canlandıracağı karakter netleşti.

NTC Medya ve ATV İş Birliği: "Adana Günlükleri"

Başarılı oyuncu Rahimcan Kapkap, NTC Medya’nın ATV için hazırladığı ve merakla beklenen gençlik dizisi "Adana Günlükleri" kadrosuna başrol olarak dahil oldu. Senaryosunu Yekta Torun ve Hilal Yıldız’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Müge Uğurlar’ın oturacağı dizi, etkileyici hikâyesiyle dikkat çekiyor.

Emir Karakteriyle Ekranlara Dönüyor

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Rahimcan Kapkap dizide Emir karakterine hayat verecek. En büyük tutkusu futbol olan Emir’in, yaşadığı sarsıcı bir acının ardından tamamen değişen ve evrilen hayat hikâyesi, izleyiciyi derinden etkileyecek bir dille ekranlara taşınacak.

Çekimler 15 Mayıs’ta Başlıyor

Adana’nın atmosferinde çekilecek olan dizinin set hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. "Adana Günlükleri"nin çekimlerine 15 Mayıs tarihinde başlanması planlanıyor. Kızılcık Şerbeti’nden ayrılışı uzun süre konuşulan Kapkap’ın, bu yeni ve dramatik rolüyle nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak konusu oldu.