Kızılcık Şerbeti'nden Çift Kişilik Oda Dizisine Transfer Oldu!

Serkan Tınmaz, Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Umut karakteriyle hafızalarda yer edinmişti. Başarılı oyuncu, NOW’un yeni iddialı dizisi “Çift Kişilik Oda” ile ekranlara dönüyor.

“Çift Kişilik Oda” İçin Geri Sayım Başladı

NOW TV, Yusuf Pirhasan’ın yönetmenliğini üstlendiği, Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı “Çift Kişilik Oda” dizisinin hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Dizinin başrollerini Ulaş Tuna Astepe (Kaan) ve Devrim Özkan (Nilüfer) paylaşacak. Nisan ayının başında sete çıkması planlanan dizinin oyuncu kadrosu giderek güçleniyor.

Serkan Tınmaz “Ferit” Rolüyle Dönüyor

Başarılı oyuncu Serkan Tınmaz, dizide Kaan’ın en yakın arkadaşı “Ferit” karakterine hayat verecek. Bu projeyle hayranlarını sevindiren Tınmaz, aynı zamanda nisan ayında Hande Erçel’in yazdığı ilk senaryo olan “İki Dünya Bir Dilek” filminde de rol alacak.

Kadroda Sürpriz İsimler Yer Alıyor

Yaz boyunca devam etmesi planlanan “Çift Kişilik Oda”, iddialı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizinin kadrosunda Gözde Seda Altuner (Sevil), Seren Şirince (Begüm) ve Gözde Türker (Gamze) gibi önemli isimler de yer alıyor.