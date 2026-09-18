Kızılcık Şerbeti'nde Yeni Sezon Zaman Atlamasıyla Başlıyor! Kadroya Sürpriz Transfer

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti cuma günü merakla beklenen yeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Yönetmenliğini Özgür Sevimli'nin üstlendiği, senaryosunu ise güçlü kalemler Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı reyting rekortmeni yapım beşinci sezonuna iddialı bir zaman atlamasıyla başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Yenilenen dünyasıyla dikkat çeken dizinin oyuncu kadrosuna ise son olarak genç yetenek Oya İloğulları katıldı.

Ayşin Karakteriyle Hikayeye Dahil Oluyor

Kaosun entrikanın ve aile içi çatışmaların eksik olmadığı fenomene sürpriz bir rolle adım atan Oya İloğulları dizide Ayşin karakterine hayat verecek.

Sakin ve kendine has dünyası olan bir kahve dükkanı işleten Ayşin'in Yalçın Hafızoğlu'nun canlandırdığı Emir karakterinin karşısına çıkmasıyla birlikte hikayedeki yeni dengeler şekillenmeye başlayacak.

Ayşin'in Annesi de Dengeleri Değiştirecek

Ayşin'in diziye katılmasıyla sadece Emir'in hayatı değil hikayenin ilerleyen bölümlerindeki ana olay örgüsü de hareketlenecek. Kulislerden sızan bilgilere göre Ayşin karakterinin ardından çok geçmeden annesinin de senaryoya dahil olacağı ve Kızılcık Şerbeti evreninde yeni bir fırtına estireceği öğrenildi. Beşinci sezonuna zaman atlaması ve taze kan transferleriyle başlayan dizi cuma akşamı yine izleyiciyi ekrana kilitleyecek.