Kızılcık Şerbeti'nde yeni dönem başladı!

Son üç yıldır ekranların en çok konuşulan dizilerinden biri olan "Kızılcık Şerbeti", yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Büyük bir değişiklik yaşanan dizinin 4. sezonunun çekilmesi planlanırken, yönetmen koltuğunda da önemli bir değişim gerçekleşti.

91 hafta boyunca diziyi yöneten kurucu yönetmen Ketche, projeye veda etti. Yerine ise "Yeditepe İstanbul", "Dila Hanım" ve "Ihlamurlar Altında" gibi yapımlarla tanınan başarılı yönetmen Aydın Bulut getirildi.

Yeni yönetmen Aydın Bulut, bugün sete çıkarak ilk çekimlerini gerçekleştirdi. Ünal ailesinin ev sahneleriyle işbaşı yapan deneyimli isim, diziye nasıl bir soluk getireceği konusunda şimdiden merak uyandırdı.

Sevilen dizinin yeni sezonu ve yönetmen değişikliğinin nasıl bir fark yaratacağı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor.