Kızılcık Şerbeti'nde Yaprak Dökümü! Neslihan Yeldan'dan Olay Veda Paylaşımı

Neslihan Yeldan Kızılcık Şerbeti'ne veda etti! Ünlü oyuncunun "Ben her kıyımdan cillop gibi çıktım" sözleri sosyal medyada olay oldu

Kızılcık Şerbeti'nde Yaprak Dökümü! Neslihan Yeldan'dan Olay Veda Paylaşımı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-08-2026 17:11

Show TV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezon öncesinde yaşanan peş peşe ayrılıklarla magazin gündemini sarsmaya devam ediyor. Ceren Karakoç ve Feyza Civelek gibi kilit isimlerin ayrılığının ardından dizide Nilay'ın annesi Sevtap karakterine hayat veren usta oyuncu Neslihan Yeldan da kadrodan çıkarıldı. Usta oyuncunun sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı veda mesajı ve kurduğu imalı cümleler kısa sürede gündem oldu.

Daha İyi Bir Sonu Hak Ediyordun Sevtap

Karakterine ve seyircisine veda ederken yaşadığı kırgınlığı gizlemeyen Neslihan Yeldan paylaşımında Sevtap karakterinin renkli kişiliğine değindi. Karakterinin aniden diziden çıkarılmasına sitem eden ünlü oyuncu duygusal paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Daha iyi bir sonu, mutluluğu hak ediyordun Sevtap. Seni çok sevdim, çok sevdik. Sevdicekten zorla ayrılmak da bir tuhaf işte… Ama bazı karakterler rol bitince öyle hemen gitmez, ortadan pat diye kaldırılsa da bitmez. Hep hatırlanacak, özleneceksin."

İmalı Sözler Dikkat Çekti

Ceren Karakoç'un "Vedamızın böyle olacağını hiç düşünmemiştim" açıklamasının ardından Neslihan Yeldan'ın da senaryo ekibine ve yapıma göndermede bulunan sözleri dikkat çekti. Karakterinin ağzından esprili ama bir o kadar da iddialı bir veda notu düşen Yeldan paylaşımını şöyle noktaladı:

"Sevtap olsa sanki şöyle derdi: Beni unutacağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz anam. Bazı kadınlar iz bırakır, şşşt kendine gel, heraldeğ kızzz! Ben her kıyımdan cillop gibi çıktım anam, bana hiiç bişi olmaz. Kendinize iyi bakın. Ben zaten bakarım, öptümm!'"

Kızılcık Şerbeti'nde yaşanan bu üst üste ayrılıklar ve oyuncuların imalı vedaları yeni sezon öncesi dizi takipçileri arasında büyük bir tartışma başlattı.

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