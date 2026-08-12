Hadise Altınoluk'u Salladı! Sahne Basamaklarında Yerde Dans Etti

Hadise, Altınoluk konserinde sahne basamaklarına uzanarak yerde dans etti. 3 bin 500 kişinin izlediği şov sosyal medyada gündem oldu.

Hadise Altınoluk'u Salladı! Sahne Basamaklarında Yerde Dans Etti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-08-2026 17:48

Pop müziğin iddialı ismi Hadise yaz turnesi kapsamındaki konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Balıkesir'in gözde tatil beldesi Altınoluk'ta müzikseverlerle buluşan ünlü şarkıcı sahnede sergilediği sıra dışı performanslar ve enerjik dans şovlarıyla bir kez daha kendine hayran bıraktı. Biletleri günler öncesinden tükenen konserde binlerce hayranıyla buluşan popçu sahne koreografisinin bir parçası olarak kendisini merdivenlere bırakıp yerde dans edince gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

Sahne Basamaklarına Uzandı, Yerde Dans Etti

Görkemli sahne kostümü ve yüksek enerjisiyle Altınoluk Amfi Tiyatro'yu dolduran müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatan Hadise repertuarının sevilen parçalarından Ara Beni'yi seslendirdiği sırada sürpriz bir şova imza attı. Şarkının ritmine kendisini kaptıran ünlü sanatçı performansının bir bölümünde kendini sahne basamaklarına bıraktı. Dansçılarıyla mükemmel bir uyum yakalayan güzel popçu merdivenlerde ve yerde sergilediği cesur dans figürleriyle izleyenlerin adeta nefesini kesti. O anlar seyirciler tarafından anbean cep telefonlarıyla kaydedildi.

3 Bin 500 Kişilik Dev Koro Eşlik Etti

Altınoluk'ta adeta izdiham yaratan dev konserde 3 bin 500'ü aşkın müziksever Hadise'nin şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi. Özellikle Ara Beni performansı sırasında oluşan dev koro ve Hadise'nin sahne enerjisi konser alanındaki coşkuyu tavan yaptırdı. Sahne şovları, cesur koreografileri ve dinamik yapısıyla yaz sezonunun en çok konuşulan konserlerinden birine imza atan Hadise Altınoluk'taki müzik ziyafetiyle hayranlarından bir kez daha tam not almayı başardı.

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