Kızılcık Şerbeti’nde Şok! Nilay Diziden Gidiyor mu?

Son günlerde “Kızılcık Şerbeti” dizisiyle ilgili en çok konuşulan konulardan biri Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek’in dizide kalıp kalmayacağı meselesi oldu. Özellikle hakkında çıkan iddialar ve yürütülen soruşturma sonrası gözler tamamen yapımcı cephesine çevrildi.

Soruşturma Sonrası Gözler Yapımcıya Döndü

Ünlülere yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında bazı oyuncuların kan ve saç örnekleri incelenmiş Feyza Civelek’in sonuçlarının da pozitif çıktığı iddia edilmişti. Bu gelişme dizideki geleceğini tartışmaya açtı. Daha önce benzer bir süreç yaşayan başka bir oyuncunun diziden ayrılması da bu iddiaları daha da güçlendirdi.

Faruk Turgut’tan Açıklama Geldi

Dizinin yapımcısı Faruk Turgut konuya ilişkin yaptığı açıklamayla tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. Turgut yaşanan sürecin sanıldığı kadar basit olmadığını ve kararların sadece kendisine bağlı olmadığını ifade etti. Özellikle kanal ve yapım sürecindeki bazı zorunlulukların belirleyici olduğunu vurguladı.

“Bugünden Konuşmak Erken” Mesajı

Faruk Turgut açıklamasında dizinin şu an yayında olmadığını ve yeni sezon için zaman bulunduğunu belirtti. Bu süreçte pek çok şeyin değişebileceğini kanal yapısından yayın planına kadar birçok faktörün devreye girebileceğini söyledi. Bu nedenle kesin bir karar konuşmak için erken olduğunu dile getirdi.

“Feyza Giderse Dizi Bitebilir” İddiası

Açıklamanın en dikkat çeken kısmı ise dizinin geleceğine dair yapılan yorum oldu. Turgut, Feyza Civelek’in projeden ayrılması durumunda dizinin devam etmesinin zorlaşabileceğini ima etti. Bu durum sosyal medyada “dizi gerçekten bitebilir mi?” sorularını beraberinde getirdi ve tartışmayı daha da büyüttü.

Sosyal Medyada Büyük Yankı

Yaşanan gelişmeler kısa sürede sosyal medyada geniş yer buldu. İzleyiciler ikiye bölünürken bazıları oyuncunun dizide kalması gerektiğini savundu bazıları ise sürecin profesyonel şekilde yönetilmesi gerektiğini dile getirdi. Şimdilik gözler yapımcıdan gelecek yeni açıklamalara çevrilmiş durumda.